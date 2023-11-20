Председатель Мособлдумы Брынцалов и глава Балашихи Юров проверили поликлинику № 2 после капремонта

В медучреждении обновили палаты - теперь они повышенной комфортности и с санитарными комнатами. Все отделения работают в плановом режиме полтора месяца.

«В сентябре персонал приступил к генеральной уборке. С октября отделение работает полным ходом, то есть мы находимся в работающем отделении», - отметил главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

Общая площадь ремонта составила 1,4 тысячи квадратных метров. На обновление поликлиники направили 49 миллионов рублей. Средства выделили из областного бюджета.

«Понятно, что старое учреждение, но, самое главное, здесь созданы все условия, все в соответствии с требованиями единого стандарта, стилем, необходимым оборудованием. И то, что мы видели год назад, как в народе говорят, небо и земля», - подчеркнул Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу усилить привлечение и поддержку медработников в Подмосковье.

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