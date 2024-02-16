Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева проверила работу реабилитационного центра в Электростали

Основные показания для записи на курс реабилитации: разные клинические формы детского церебрального паралича, последствия черепно-мозговой травмы, последствия перенесенного энцефалита, сколиоз или кифосколиоз 1-2 степени и другие. Программу восстановительного лечения составляют врачи центра на основе индивидуальных медицинских показаний пациента.

«Это очень важно, что каждому ребенку, каждому пациенту врачи центра применяют индивидуально разработанные методики. Мы сейчас видим, что на тренажерах работают девочки. Они очень стараются. Будем надеяться, что все у них получится», - подчеркнула Цивилева.

Гордость реабилитационного центра - лечебный костюм «Гравистат». Его разработали почти 30 лет назад, однако до сих пор его различные модификации не имеют аналогов по эффективности.

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