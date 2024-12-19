19 декабря 2024, 23:04

Председатель Ассоциации старост Подмосковья подвел итоги работы за год

Телеканал «360»
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Подмосковная Ассоциация старост подвела итоги уходящего года. Почему в регионе занялись развитием сельских территорий и, как благодаря этому преображаются целые деревни, рассказал председатель Ассоциации старост Подмосковья Федор Степанов в интервью ведущей Ксении Присекиной на 360.ру.

«Город - это экономика. Город - это сердце. А малые территории и села - это душа. Туда люди приезжают отдыхать и праздновать семейные праздники, а также просто побыть с родными и любимыми. Поэтому сельские территории - это такой источник жизни и величия нашей страны. Поэтому Ассоциация старост создана для того, чтобы такие территории, несмотря на рост агломераций, они сохранялись. Чтобы жителям там было уютно, чтобы там жили и рожали детей. Для этого есть лидеры сельских сообществ - старосты», - пояснил Степанов.

Степанов подчеркнул, что история старост берет свое начало в 17 веке. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев, сделав ставку на этот институт, поддержал очень большое дело для жителей сельских территорий.

Кроме того, Степанов отметил, что порядка 80% населения московской агломерации проводят свободное время в селах. И, если каждый житель начет обращаться со своими проблемами и предложениями, то сложится слишком высокая нагрузка на власть. В этом случае и помогают работать с проблемами старосты.

«Старосты строят вокруг себя сельское сообщество, которое его поддерживает, с которым они обсуждают планы, ставят задачи и выходят с инициативами. Поэтому староста - это такой проводник, опора жителей и помощник власти», - отметил Степанов.

Специалист также рассказал, что сейчас работу старост удалось закрепить на законодательном уровне, что сильно помогает решать проблемы жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сельских старост Подмосковья с их праздником.

Сельское хозяйство Андрей Воробьев Интервью
19 декабря 2024, 21:56
СВО, здравоохранение и транспорт. Воробьев — о важнейших вопросах на прямой линии с Путиным
Telegram-канал Андрея Воробьева
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Сегодня прошла прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, во время которой прозвучало множество острых вопросов, интересующих граждан страны. Большинство тем касается Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Мы все смотрели Прямую линию с нашим Президентом. Прозвучавшие вопросы крайне важны для жизни каждого региона и нашего Подмосковья, в частности. Топ вопросов по Московской области касался здравоохранения, транспорта и ветхого и аварийного жилья. Эти три магистральные темы важны», - подчеркнул Воробьев.

Специальная военная операция Все аспекты, связанные с проведением специальной военной операцией, включая выплаты, реабилитацию и документацию, находятся под контролем филиала госфонда « Защитники Отечества ».

«Мы понимаем, насколько важно оказывать заботу и внимание нашим бойцам и их семьям. Потому этот вопрос у нас на особом контроле», - указал Воробьев.

Здравоохранение В сфере здравоохранения акцент сделан на модернизацию первичного звена и создание современных медицинских учреждений. В Балашихе строится новая большая больница, помощь в этом проекте оказывает президент, запуск планируется в 2027 году. Также в следующем году стартует строительство медицинского комплекса на тысячу коек в Мытищах. С начала августа уже 32,5 тысячи детей получили лечение в новом Детском центре имени Рошаля.

«Мы также развиваем телемедицину , чтобы разгрузить первичное звено», - отметил Воробьев.

Ветхое и аварийное жилье Что касается ветхого и аварийного жилья, завершено переселение из всех аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года.

«Сейчас у нас действует программа реновации. Цель - расселить всех людей из безнадежно устаревших домов», - подчеркнул губернатор.

Транспорт В области транспортной инфраструктуры на маршруты выведено 200 новых автобусов. Увеличение числа транспортных средств происходит в местах с высокой загрузкой, таких как Одинцово, Балашиха, Ленинский район, Красногорск и Домодедово.

«Понимаем свою ответственность и стараемся с этим справиться. Уверен, что в ближайшее время каждый, кто пользуется общественным транспортом, почувствует перемены», - указал Воробьев.

Дороги Также завершается реализация ряда ключевых дорожных проектов. В этом году открылись важнейшие транспортные артерии, такие как Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.

«На очереди - обход Малых Вязем. Это работу мы продолжаем», - подытожил Воробьев.

Раннее Воробьев рассказал о строительстве нового въезда в Королев. Его открытие окончательно решит проблему с пробками.

Здравоохранение Больницы Строительство Андрей Воробьев Дороги Телемедицина Реновация в Московской области Аварийное жилье
19 декабря 2024, 21:40
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил нефтебазу в поселке Часцы
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил нефтебазу в поселке Часцы, занимающую площадь 4,5 гектара. Этот объект предназначен для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо.

Нефтебаза оборудована двумя наливными эстакадами, эстакадой для слива светлых нефтепродуктов, резервуарным парком с емкостями от 200 до двух тысяч кубометров, а также собственной лабораторией и гаражом.

Иванов отметил, что подача цистерн на базу осуществляется по собственному железнодорожному пути. Важное внимание уделяется безопасности, включая строгий контроль доступа и защищенность периметра. Лаборатория проверяет качество каждой партии топлива, а пропускная способность базы позволяет обслуживать до 10 бензовозов одновременно, с суточным потоком более 100 автомобилей.

Часцовская нефтебаза также имеет собственный парк автотранспорта, что позволяет быстро и надежно осуществлять поставки топлива. Все машины оснащены системой глобальной навигационной спутниковой системы и видеонаблюдением для контроля за транспортировкой, что обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективности работы базы.

Одинцово Нефть Андрей Иванов
19 декабря 2024, 20:01
Подмосковные росгвардейцы прошли испытания на право ношения знаков отличия
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Более 30 сотрудников спецподразделений СОБР и ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области прошли квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа 2-й степени. Программа испытаний включала теоретический и практический экзамены.

Мероприятие открыл генерал-майор полиции Петр Зоров, начальник Главного управления Росгвардии по Московской области, который подчеркнул престижность службы в спецподразделениях и пожелал участникам успехов в преодолении всех этапов испытаний.

После проверки состояния здоровья росгвардейцы сдали тесты по огневой подготовке, а также выполнили упражнения по физической подготовке и стрельбе. Под руководством профессиональных инструкторов спецназовцы продемонстрировали свою силу и выносливость, умение вести меткую стрельбу в различных условиях, а также психологическую готовность к выполнению сложных задач.

Ключевым этапом испытания стал стрелковый тест, в котором спецназовцам необходимо было продемонстрировать уровень огневой подготовки, поразив мишени и выполнив нормативы по стрельбе из пистолета и автомата.

Из 31 претендента, представлявшего отряды СОБР, СОБР «Булат», ОМОН «Русич» и ОМОН «Пересвет», только 10 смогли успешно пересечь финальную черту и набрать необходимые проходные баллы.

Спецназ Росгвардия Экзамены
19 декабря 2024, 18:51
Администрация Одинцова провела выездной прием жителей поселка Летний Отдых
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Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел выездной прием в Доме культуры поселка Летний Отдых. Жители обращались с вопросами по образованию, благоустройству и экологии.

Они подняли проблему детского сада № 58, построенного в 1966 году и требующего капитального ремонта, особенно канализации. Иванов отметил, что муниципалитет планирует провести поэтапный капремонт и ищет участок для нового садика.

Также староста деревни Сальково Татьяна Романова озвучила необходимость создания детской игровой и спортивной площадки, подходящий участок для которой может быть включен в программу благоустройства на 2026 год. Вопросы о наружном освещении и обустройстве аллеи к мемориалу павшим в годы войны также нашли поддержку.

Кроме того, в хуторе Никонорова будут решены проблемы с освещением за счет внебюджетных источников. Зеленый участок и пруд оформят в муниципальную собственность. Также готовы провести муниципальный земельный контроль по факту складирования контейнеров. Стоит отметить, что на приеме Андрей Иванов проинформировал ветерана боевых действий Дмитрия Захарова о возможностях получения земельных участков для ветеранов.

Одинцово Благоустройство Андрей Иванов Медицина

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