Предприятию по выпуску печей в Подольске исполнилось 25 лет

Подольский «Инжкомцентр» разрабатывает печи для бань. И встретить продукцию этого завода можно по всему миру. Новейшая разработка - паротермальные электрические печи, которые сочетают в себе несколько режимов парения. Здесь же выпускают единственные в мире печи мощностью 72 киловатт, при этом компания на первое место ставит безопасность продукции.

«Я считаю, что мы достаточно успешно эти годы именно прожили, развились, научились делать новую современную продукцию. У нас сейчас колоссальная замена импорта произошла», - поделился генеральный директор ООО «Инжкомцентр ВВД» Виктор Вахов.

Главе городского округа Подольск Григорию Артамонову показали процесс производства печей: как работает современное лазерное и сварочное оборудование. На предприятии трудятся порядка 70 человек. Руководитель округа поздравил их с юбилейной датой и вручил 11 специалистам муниципальные награды.

«Вы греете жителей нашей страны, жителей Подмосковья, Подольска! Производите необходимую продукцию, поддерживаете ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Знаю, что и с вашего предприятия тоже некоторые сейчас защищают нашу страну. Только командная работа дает высокие результаты», - сказал Артамонов.

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