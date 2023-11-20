Предприятия в Воскресенске компенсировали часть расходов на новое оборудование за счет субсидий
Два предприятия из Воскресенска победили в конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидий. Полученные средства они направили на компенсацию расходов на новое оборудование.
Субсидии получили АО «Воскресенская фетровая фабрика» и индивидуальный предприниматель Райхман А. В. Общий объем выделенных средств составил два миллиона рублей.
Предприятия, получившие субсидию, провели модернизацию в общей сложности на восемь миллионов рублей. Фетровая фабрика выпускает более 100 видов нетканых материалов. В 2023 году компания приобрела новое оборудование, что позволило улучшить технологические процессы и сократить ручной труд.
ИП Райхман А. В. работает в Воскресенске с 2017 года и занимается изготовлением расходных материалов для коммунальной уборочной техники.
Компании получили субсидии по программе «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования». Подать заявку на участие можно на региональном портале госуслуг.
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