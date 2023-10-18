Предприятия в Одинцове отгрузили товары на 227 миллиардов рублей за полгода

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Это на 21,5% больше по сравнению с первым полугодием 2022-го.

«Драйверами роста экономики выступили обрабатывающие производства ( 26,6%), логистика (рост в 1,5 раза), научная и техническая деятельность (рост в 1,4 раза), торговля ( 31,1%)», - уточнили в ведомстве.

Прибыль крупных и средних предприятий городского округа за период с января по июнь 2023 года составила 89 миллиардов рублей, что на 21,2% больше прошлогодних показателей. Лучше других выросли в прибыли компании я сфере торговлои - 27%, логистики - в два раза и финансов - 23%.

За восемь месяцев сельскохозяйственные компании Одинцова отгрузили 18,7 тысячи тонн скота и птицы. Рост по сравнению с прошлым годом составил 104,4%.

Средняя зарплата жителя Одинцова достигла за первые полгода 96 тысяч рублей. Тем самым, показатель увеличился на 12%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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