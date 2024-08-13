Предприятия из Химок представили свои разработки на форуме «Армия-2024»

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Свои проекты на форуме «Армия-2024» презентовали 1500 ведущих компаний со всей России.

«Участие в таком масштабном мероприятии позволит нашим научно-производственным объединениям продемонстрировать свои достижения и потенциал, а также установить новые контакты и партнерства с другими компаниями», - поделился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» выступило с презентацией макета жидкостного ракетного двигателя, который в народе называют «царь-двигателем». Его мощность сопоставима с мощностью крупной электростанции.

Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» продемонстрировало макеты СПД-50М, СПД-70, СПД -100, К50-10.5 и макет регулятора подачи ксенона XFC-100.

Организаторы форума подготовили масштабную программу: выставки, культурные и художественные мероприятия.

Напомним, что впервые «Армию» провели в 2015 году. Специально для него в подмосковной Кубинке отстроили военно-патриотический парк.

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