Предприятия Химок начнут сотрудничество с бизнес-сообществом из КНР

Мероприятие прошло на территории торгового центра «Мега Химки». Участниками встречи стали более 20 представителей бизнес-сообщества из Китая.

«Спасибо российской стороне за приглашение. Мы надеемся, что в ближайшем будущем выйдем на новые масштабы сотрудничества», - сказал генеральный секретарь Чжэцзянской ассоциации производителей пресс-форм Чжоу Генсин.

Пресс-формы из Китая считаются одними из лучших в индустрии. Качество и объем продукции занимают 1/3 мирового рынка. В прошлом году экспорт аппаратов из провинции Чжецзянь составил более 800 миллионов юаней.

«На встрече нам удалось обсудить дальнейшее взаимодействие с китайскими пресс-формами. Я думаю, что дальше наши коллеги из Поднебесной передадут своим предпринимателям, что есть потребность и в других сферах. Кроме того, в перспективе обсудили открытие в Подмосковье китайских представительств», - рассказал руководитель торгово-промышленной палаты Московской области по городскому округу Химки, муниципальный депутат Артур Каримов.

Химкинская торгово-промышленная палата и представители бизнес-сообщества Поднебесной подписали соглашение о партнерстве в конце встречи. Документ дает возможность предпринимателям России и Китая работать с проверенными контрагентами.

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