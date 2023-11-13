Предприятия Егорьевска отгрузили товаров собственного производства на 83 миллиарда рублей с начала года
Крупные и средние предприятия Егорьевска отгрузили товаров и выполнили услуг на сумму свыше 83 миллиардов рублей с начала года. Таким образом, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 113,3%.
Хорошие темпы роста продемонстрировали обрабатывающие производства. Оборот розничной торговли в округе за девять месяцев текущего года превысил 11,3 миллиарда рублей. Рост к сопоставимому периоду 2022 года составил 111,7%.
Помимо этого, с начала года среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 11,7%, составив 67 тысяч рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.
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