Предприятия Егорьевска отгрузили товаров собственного производства на 83 миллиарда рублей с начала года

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Хорошие темпы роста продемонстрировали обрабатывающие производства. Оборот розничной торговли в округе за девять месяцев текущего года превысил 11,3 миллиарда рублей. Рост к сопоставимому периоду 2022 года составил 111,7%.

Помимо этого, с начала года среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 11,7%, составив 67 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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