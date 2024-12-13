13 декабря 2024, 19:42

Предприятие «Зенит» в Богородском округе отметило 30-летие

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Тридцатилетний юбилей празднует одно из ведущих предприятий Богородского округа — завод «Зенит». Основанное в 1994 году, оно прошло впечатляющий путь от небольшого производства светодиодных фонариков до признанного лидера в разработке и производстве профессионального оборудования для силовых структур.

За три десятилетия работы «Зенит» значительно расширил линейку своей продукции. Сегодня завод выпускает профессиональные оружейные фонари для служебного и охотничьего стрелкового оружия, лазерные целеуказатели, оружейный тюнинг, а также коллиматорные и тепловизионные прицелы. Изделия предприятия получили высокую оценку и активно используются в подразделениях МВД, ФСБ, ФСО и Министерства обороны Российской Федерации.

Торжественное мероприятие в честь юбилея прошло в обновленном здании завода. В рамках празднования были награждены передовики производства, чей труд способствует успеху и развитию компании. Особый момент - вручение поздравительного адреса от заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Петровича Трутнева, что подчеркивает значимость предприятия на федеральном уровне. Награду руководству завода передал заместитель главы Богородского округа Константин Бакшеев.

«Наша легендарная „Зенитка“ - это один из брендов Богородского округа, известный далеко за его пределами, по всей России. Это люди, которые способствуют выполнению государственных задач. Они всегда работают в темпе рекордов, берут на себя объемы, с которыми под силу справиться лишь им одним», - отметил Константин Вячеславович.

Юбилей стал не только поводом для подведения итогов, но и стимулом для дальнейшего развития. Предприятие продолжает внедрять инновационные технологии и укреплять свои позиции на российском рынке. Завод «Зенит» остается гордостью Богородского округа и примером успешного отечественного производства.

Праздники Заводы Богородский
13 декабря 2024, 18:49
Мастер-класс по росписи на холсте провели для пенсионеров в Электроуглях
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В культурно-досуговом центре «Квант» города Электроугли состоялся увлекательный мастер-класс для участниц движения «Активное долголетие». На этот раз милые дамы попробовали себя в росписи на дереве и холсте.

Мероприятие прошло в теплой и творческой атмосфере. Руководитель мастер-класса, Оксана Тутушкина, подробно объяснила этапы работы, рассказала о различных техниках росписи и ответила на все вопросы участниц. С большим энтузиазмом и интересом женщины приступили к созданию своих шедевров, используя яркие краски, кисти и другие материалы.

Каждая работа оказалась уникальной: дамы проявили фантазию и творческие способности, создав выразительные и красочные композиции. Для многих это стало не только приятным занятием, но и возможностью сделать дизайнерскую вещь для своего интерьера своими руками.

По завершении занятия Оксана Владимировна похвалила всех за старания и отметила, что каждая участница справилась с заданием на отлично. Это стало отличным стимулом для дальнейшего творческого развития и новых достижений.

Напомним, губернаторский проект «Активное долголетие» был запущен в 2019 году. На базе спортивных и культурных учреждений округа ежедневно проходят мероприятия для людей пожилого возраста: занятия йогой, скандинавской ходьбой, плаванием, лечебной гимнастикой, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, хореографии, хоровому пению, а также экскурсии по историческим местам Подмосковья. Проект помогает участникам не только сохранять активность и здоровье, но и находить новые увлечения, раскрывать таланты и общаться в кругу единомышленников.

Активное долголетие Богородский
13 декабря 2024, 18:25
Оборот розничной торговли в Истре достиг 52 млрд рублей за год
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Оборот розничной торговли в Истре продолжает расти. С начала года он составил 52,6 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Минсельхозе региона отметили, что это свидетельствует о повышении покупательской активности и доверии к местным торговым предприятиям.

В округе работает 779 стационарных торговых точек, 342 из которых торгуют продуктами питания. Рост числа магазинов и объемов продаж открывает новые возможности для местного бизнеса и создания рабочих мест.

В ведомстве добавили, что успешная розничная торговля отражает общий экономический рост округа, подчеркнув важность поддержки и развития этого сектора.

Истра Торговля
13 декабря 2024, 18:25
Управление безопасности Подмосковья напомнило основы защиты персональных данных
Unsplash
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В современном мире персональные данные становятся главной целью для мошенников. Это информация, которая включает ФИО, паспортные данные, адрес, фотографии и многое другое. Главное управление региональной безопасности Московской области напоминает способы, которые помогут защитить персональные данные.

Существуют четыре основные категории персональных данных: общедоступные, специальные, биометрические и иные данные, такие как информация о социальной группе или привычках.

Персональные данные становятся привлекательной целью для мошенников, которые могут использовать их для различных незаконных действий. Например, они могут оформить микрокредиты, подделывать документы, создавать мошеннические объявления с просьбой о предоплате или использовать биометрические данные для доступа к аккаунтам.

Для защиты данных государство ужесточило законы, увеличив штрафы для юридических лиц до 20 миллионов рублей и установив строгие наказания за незаконное хранение данных, особенно несовершеннолетних, с возможностью лишения свободы до десяти лет.

Чтобы защититься, важно внимательно относиться к своим данным, не делиться ими без необходимости и обеспечивать безопасность своих аккаунтов.

Истра Торговля
13 декабря 2024, 18:04
Росгвардия Подмосковья провела патриотические встречи со школьниками
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии по Московской области провели патриотические мероприятия для школьников. В Одинцове они вместе с председателем ветеранской организации рассказали четвероклассникам лингвистической гимназии о Героях России, включая Евгения Кукарина и Максима Концова.

В школе № 18 офицер Подольского ОВО провел «Урок мужества» для кадетов, рассказывая о героизме соотечественников. Заместитель начальника вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» стал гостем патриотического концерта, организованного студентами местного техникума. В конце мероприятия он исполнил песню Михаила Муромова «Боевым награждается орденом».

Росгвардия Школьники

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