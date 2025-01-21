Предприятие Воскресенска вновь получило комплексное экологическое разрешение

Этот документ обязателен для предприятий с высоким воздействием на окружающую среду. КЭР подтверждает соответствие производственных процессов филиала «ВМУ» всем действующим экологическим нормам и требованиям, а также использование наилучших доступных технологий.

На предприятии повторно провели инвентаризацию источников выбросов и сбросов, а также необходимые измерения, которые выполняли независимые аккредитованные лаборатории. Было проверено соблюдение всех регламентов.

Документ выдан на семь лет. Он охватывает три площадки филиала и разрешает выпускать вдвое больше продукции.

Заместитель главного инженера по экологии Анастасия Маточкина назвала получение второго КЭР значимым достижением для филиала «ВМУ». «Это подтверждает нашу приверженность экологической ответственности и показывает, что мы постоянно работаем над совершенствованием наших производственных процессов, минимизируя воздействие на окружающую среду», - подчеркнула специалист.