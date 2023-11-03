Предприятие в Щелкове повысит качество спутниковой связи после модернизации

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Модернизация затронет и инфраструктуру в Хабаровске. Это обеспечит «бесшовную» связь от Роттердама в Нидерландах до Пуссана в Южной Корее, включая Северный морской путь.

Связь будут обеспечивать российские спутники «Ямал». Прошлым летом благодаря им рыбаки получили широкополосный доступ в интернет. Компания реализует этот проект совместно с Центром системы мониторинга рыболовства и связи.

Доступ в интернет обеспечивает круглосуточный мониторинг за местоположением судна, видеонаблюдение, передачу служебной информации. Воспользоваться связью для своих целей может и экипаж.

«Благодаря нашему щелковскому предприятию улучшаются условия для работы людей на всей территории нашей большой страны. Мы будем и дальше поддерживать и содействовать развитию таких масштабных проектов на территории округа», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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