Предприятие по выпуску туристических прицепов расширит производство в Солнечногорске
Администрация Солнечногорска поможет предприятию по выпуску туристических прицепов «Кемперус» в расширении производства. Этот вопрос рассмотрели на заседании рабочей группы по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса и развитию инвестиционного климата.
Компания «Кемперус» занимается выпуском туристических кемперов и прицепов с 2019 года. Руководство предприятия обратились за помощью в поиске дополнительных производственных площадей. В планах увеличить объем товара и улучшить его качество.
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«Заседание рабочей группы проходит каждую неделю. Основная цель - оказать помощь в решении земельных вопросов, дать разъяснение по мерам поддержки промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, оказать содействие в расширении рынка сбыта товаров местного производства», - отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Встречи рабочей группы проходят каждый вторник. Записаться можно по телефону 8 (926) 457-00-96 или по электронной почте mybusiness_solnechnogorsk@mail.ru.
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