27 марта 2024, 11:29

Предприятие по выпуску нержавеющих труб в Электростали расширит производство

Телеканал «360»
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Предприятие «Русинокс» расширит производство в Электростали. Кроме нержавеющих труб, там начнут выпускать и нержавеющие листы. Уже готов новый цех площадью восемь тысяч квадратных метров. Вскоре начнется монтаж оборудования.

Кроме кадров, существует еще одна проблема, с которой сталкиваются производители - это подбор новых поставщиков оборудования, комплектующих и сырья. Тема на контроле в торгово-промышленной палате региона. Там предлагают бизнесу кооперацию - взаимовыгодное решение проблемы.

«Торгово-промышленная палата и наши предприятия сегодня занимаются кооперацией. То есть ищут на рынке в Подмосковье или других регионах предприятия, которые смогут поставить те или иные узлы, агрегаты для производства конечного изделия», - сообщил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

Не смотря на санкции, «Русинокс» работает и расширяет производство. В планах компании выйти на новые рынки сбыта - Среднюю Азию и Африку.

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Производственная мощность этого завода - тысяча тонн электросварных труб в месяц. Из них делают перилла, полотенцесушители, применяют в пищевой промышленности, например, на заводах по производству молока или кваса.

Компания «Русинокс» существует на рынке 14 лет. Начинали с двух линий по выпуску круглых и профильных труб. Сейчас работают шесть конвейеров, а предприятие не только закрывает спрос российского рынка, но и экспортирует в страны СНГ.

«Это позволяет нам выпускать достаточно большое количество труб с высоким качеством. Мы смело конкурируем с европейскими производителями, а 2023 год мы закончили с объемом производства более 11,5 тысячи тонн продукции. Такое количество позволило нам быть первыми в нашей отрасли», - рассказал коммерческий директор завода «Русинокс» Сергей Менжуров.

Сегодня на предлприятии работают более 120 человек. Специалистов готовят здесь самостоятельно. На работу берут даже без опыта и учат с нуля в собственном произхводственном университете.

«Работая в классах и общаясь с молодыми людьми, мы видим этот уникальный опыт. Наверное, с точки зрения скорости подготовки персонала - это самый лучший вариант с учетом того, что сегодня проблем с заказами нет, а проблема с тем, кто встанет за станки», - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Заводы Электросталь Поддержка предпринимателей в Московской области
27 марта 2024, 12:37
Пристройку к Молоковской школе откроют в Ленинском округе 1 сентября
Пресс-служба администрации города или района
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Пристройку к Молоковской школе откроют в Ленинском округе 1 сентября. В ней будут учиться 237 человек.

Как рассказали в администрации округа, ход строительства проверил глава муниципалитета Станислав Каторов. Сейчас рабочие проводят отделку помещений, кладут плитку на лестницах и монтируют систему освещения.

«Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке, монтажу инженерных систем и оборудования внутри здания, устройству наружных инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории. Строители не отступают от графика - завершение строительных работ запланировано во втором квартале», - сказал он.

Завершить строительство планируют к 30 апреля, а 1 сентября пристройка примет первых учеников.

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Школы Строительство Ленинский округ
27 марта 2024, 12:31
Спортсмены из Химок выиграли золото и серебро на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука
Пресс-служба администрации города или района
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Воспитанники спортшколы городского округа Химки завоевали золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука. В состязаниях «Весенний кубок ФАУ МО РФ ЦСКА» приняли участие 290 спортсменов.

«Благодаря грамотной работе тренерского состава и упорным тренировкам наши спортсмены заняли призовые места. Ребята продемонстрировали высокий профессиональный уровень. Поздравляю химчан с отличными результатами!» - отметила лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова.

Победителем среди юниоров до 21 года стал химчанин Павел Мищук, а среди девушек до 18 лет в той же категории Элизабета Фридрих завоевала серебро. Спортивное мероприятие посвятили чемпионке мира и СССР Эмме Гапченко.

Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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Спортсмены Химки
27 марта 2024, 12:27
Школьники из Долгопрудного получили письма от пенсионеров в рамках акции «Внуки по переписке»
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Учащиеся 5, 10 и 11 классов гимназии в Долгопрудном приняли участие в акции «Внуки по переписке». Ребята написали письма пенсионерам и уже получили ответы.

«Современные дети, поколение мессенджеров - никто и никогда из них не получал бумажные письма-ответы. Это было впервые в их жизни, и восторг был соответствующий», - сообщила советник директора гимназии № 13 по воспитанию Людмила Косякова.

Ребята получили пят писем: некоторые были небольшие, но очень душевные, другие - большие и подробные. Так, например, одна бабушка в письме рассказала о своей жизни: о детстве, работе, путешествиях.

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Дети Школьники Долгопрудный
27 марта 2024, 12:19
Сезон проката электросамокатов стартовал в Подмосковье
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья сообщил о старте сезона кикшеринга. Прокат электросамокатов уже доступен в 33 городских округах.

Жителям напомнили, что с 1 марта 2023 года изменились правила дорожного движения: появилась новая категория транспортных средств, для которой ввели новые дорожные знаки.

На самокатах допускается ездить по правому краю дороги, если водителю больше 14 лет и только в том случае, если максимальная скорость на участке дороги не превышает 60 километров в час.

Выезжать на дорогу на самокате можно при отсутствии велосипедной дорожки, обочины, тротуара или если нет возможности двигаться по ним. Перед пешеходными переходами необходимо спешиваться.

Минтранс Подмосковья призывает не использовать электросамокаты в снег, дождь, при отрицательных температурах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято после обращения жителей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школьники Долгопрудный

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