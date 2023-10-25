Предприятие по выпуску истем противокоррозной защиты из Щелкова увеличит производительность благодаря нацпроекту
Компания «Трубопроводные системы и технологии» из Щелкова увеличит производительность благодаря участию в нацпроекте. Предприятие планирует сократить время протекания процессов и увеличить выработку на 10%.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, предприятие создает передовые системы, технологии и оборудование для противокоррозионной защиты и мониторинга состояния стальных трубопроводов и других конструкций.
В планах у компании на 10% сократить время протекания процесса, на 10% уменьшить незавершенное производство и более чем на 10% увеличить выработку.
Подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут по ссылке.
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