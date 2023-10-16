Предприятие по сбору вторсырья из Воскресенска получило грант на новое оборудование

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«Экогрупп Воскресенск» регулярно организует сбор макулатуры и пластика, после чего их передают на переработку. По словам руководителя Данилы Яковлева, на полученный грант предприятие закупило оборудование для прессовки вторсырья.

«Оно позволяет уменьшить объём бумажных и пластиковых отходов в четыре-шесть раз. На данный момент мы прессуем порядка 20 тонн в неделю», - сказал он.

Компания организует акции по сбору вторичных отходов с мая 2022 года. Из вторсырья производят туалетную бумагу, наполнители для кошей и утеплители.

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