Предприятие по сбору вторсырья из Воскресенска получило грант на новое оборудование
Компания «Экогрупп Воскресенск» из Подмосковья занимается сбором вторсырья. Предприятие получило грант на развитие производства, на полученные средства закупили новое оборудование.
«Экогрупп Воскресенск» регулярно организует сбор макулатуры и пластика, после чего их передают на переработку. По словам руководителя Данилы Яковлева, на полученный грант предприятие закупило оборудование для прессовки вторсырья.
«Оно позволяет уменьшить объём бумажных и пластиковых отходов в четыре-шесть раз. На данный момент мы прессуем порядка 20 тонн в неделю», - сказал он.
Компания организует акции по сбору вторичных отходов с мая 2022 года. Из вторсырья производят туалетную бумагу, наполнители для кошей и утеплители.
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