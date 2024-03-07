Предприятие по ремонту вагонов в Лобне реконструирует очистные сооружения в 2024 году

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Деятельность депо сопровождается значительным шумом, в этой связи планируется также разработать и внедрить программу по установке шумозащитных экранов для минимизации дискомфорта для жителей близлежащих домов.

На предприятии побывала глава Лобни Анна Кротова, которая обсудила с дирекцией депо планы по развитию. По словам директора депо Сергея Белозерова, сейчас особенно остро стоит вопрос с нехваткой квалифицированных работников.

«На сегодняшний момент есть потребность - это слесари по ремонту подвижного состава. Есть более узкие специальности в части дефектоскопистов», - рассказал руководитель предприятия.

В администрации городского округа предложили создать специализированный класс в одной из местных школ, который бы ознакомил учащихся с основами работы на железной дороге. Такое нововведение, вероятно, привлечет внимание молодежи, особенно учитывая, что после завершения обучения у них будет возможность трудоустройства.

Напомним, что в депо обслуживают поезда МЦД 1. За производственными процессами следят с помощью автоматизированных систем, а для выявления неисправностей используется ультразвуковое оборудование.