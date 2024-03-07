07 марта 2024, 21:59

Предприятие по ремонту вагонов в Лобне реконструирует очистные сооружения в 2024 году

Телеканал «360»
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В Лобненском вагоноремонтном депо в 2024 году планируют полностью реконструировать очистные сооружения. Это поможет решить проблему со специфическим запахом, о котором сообщали ранее жители ближайших домов и улучшить экологическую ситуацию в целом.

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Деятельность депо сопровождается значительным шумом, в этой связи планируется также разработать и внедрить программу по установке шумозащитных экранов для минимизации дискомфорта для жителей близлежащих домов.

На предприятии побывала глава Лобни Анна Кротова, которая обсудила с дирекцией депо планы по развитию. По словам директора депо Сергея Белозерова, сейчас особенно остро стоит вопрос с нехваткой квалифицированных работников.

«На сегодняшний момент есть потребность - это слесари по ремонту подвижного состава. Есть более узкие специальности в части дефектоскопистов», - рассказал руководитель предприятия.

В администрации городского округа предложили создать специализированный класс в одной из местных школ, который бы ознакомил учащихся с основами работы на железной дороге. Такое нововведение, вероятно, привлечет внимание молодежи, особенно учитывая, что после завершения обучения у них будет возможность трудоустройства.

Напомним, что в депо обслуживают поезда МЦД 1. За производственными процессами следят с помощью автоматизированных систем, а для выявления неисправностей используется ультразвуковое оборудование.

07 марта 2024, 22:44
Студентам реутовского колледжа «Энергия» рассказали о правилах поведения при половодье
Министерство образования Московской области
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Уроки безопасности в период весеннего половодья провели для учеников реутовского колледжа «Энергия». Ребятам рассказали, как правильно себя вести во время ледохода.

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, педагоги и студенты старших курсов объяснили ученикам, как образуется половодье, почему в этот период поднимается вода в водоемах и как правильно себя вести, если оказался рядом с опасным местом.

Ребята узнали о том, что не стоит любоваться ледоходом с крутых берегов, ведь они могут обвалиться, и вместо красивого фото человек окажется в воде с большим риском для жизни.

Также студентам рассказали о правилах поведения при пожаре и как правильно оказать первую помощь пострадавшему.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия проводятся в колледже регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Правила Студенты
07 марта 2024, 22:34
Спортивная фан-зона появилась в филиале РАНХиГС в Красногорске
Unsplash
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В филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Красногорске прошло торжественное открытие новой спортивной фан-зоны. Мероприятие посетила известная российская биатлонистка, олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

Спортсменка рассказала студентам о том, как преодолевала трудности на пути к своим достижениям. Начав свой путь в спорте почти с нуля, она добилась выдающихся результатов в лыжных гонках и биатлоне и стала образцом упорства и целеустремленности для молодежи.

В РАНХиГС большое внимание уделяется развитию спорта и поддержке студенческих спортивных инициатив. Сборные академии регулярно демонстрируют высокие результаты, завоевывая призовые места и кубки на различных соревнованиях. Студенты академии являются обладателями многочисленных наград в самых разных видах спорта.

Новая спортивная фан-зона представляет собой уникальное пространство для общения студентов, объединенных любовью к спорту. В залах фан-зоны разместились победные кубки и трофеи, а стены украшены фотографиями звезд ЦСКА с автографами и пожеланиями успехов студентам.

Красногорск Молодежь Студенты
07 марта 2024, 22:17
Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Щелкове
Телеканал «360»
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В Щелкове, в спортивном комплексе «Подмосковье», состоялся уникальный фестиваль профессий «Путь навыков». Это мероприятие предоставило школьникам возможность на один день погрузиться в мир различных специальностей, от робототехники до кулинарии, и попробовать себя в самых неожиданных ролях.

Фестиваль посетили более 600 учащихся из Щелкова, Лосино-Петровского и Звездного городка. Стенды средних профессиональных учебных заведений сразу нескольких городских округов предложили участникам мероприятия широкий выбор специальностей, по которым ведется подготовка будущих квалифицированных специалистов и рабочих.

Участники фестиваля смогли поучаствовать в мастер-классах, где каждый мог оценить свои навыки и предпочтения в той или иной области. От создания роботов и 3D-моделей до ремонта водопровода и проверки качества продуктов питания - школьники испытали себя в самых разнообразных профессиях.

Организаторы фестиваля надеются, что это мероприятие поможет выпускникам осознанно подойти к выбору будущей профессии и определиться с предметами для сдачи экзаменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школьники Фестивали Щелково
07 марта 2024, 22:16
Врач НИКИ детства рассказал о безопасных подарках на 8 Марта для аллергиков
ники детства
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В Международный женский день девочки и женщины получают в подарок букеты цветов и конфеты, однако для некоторых праздник может закончиться на больничной койке. Врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Элла Сорокина рассказала, у кого атрибуты праздника могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

По ее словам, основная причина возникновения аллергии, которую могут вызывать цветы, - это сильный запах и большое количество обильной легкой пыльцы, которая мгновенно поднимается в воздух и оседает везде.

«Не стоит дарить гиацинты, крокусы, примулу, мимозу. Опасность представляют также астры, хризантемы, гипсофила, ромашки. Кроме того, есть растения с сильным запахом, которые могут вызвать не аллергию, а головную боль, особенно если их разместить в закрытом помещении: это лилии, каллы, сирень, герань», - рассказала Сорокина.

Она добавила, что нарциссы и тюльпаны практически безопасны, так как их пыльца не разносится активно по воздуху. По ее словам, самым безопасным подарком для аллергика станет орхидея.

«У нее нет пыльцы, и она не имеет запаха, при этом смотрится прекрасно и долго будет стоять. К числу наименее опасных относятся и суккуленты, например декабрист», - пояснила Сорокина Конфеты нужно выбирать с наименьшим количеством красителей, уверена врач, потому что различные добавки превращают любимое лакомство в «химическую бомбу». Также должны насторожить яркие кислотные оттенки конфет.

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Врачи 8 Марта

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