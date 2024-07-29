Предприятие по производству пуль построят в Сергиевом Посаде

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, продукция компании позволит закрыть потребности рынка страны на 55%. Производственный комплекс и склады начнут строить уже в этом году на земельном участке, полученном по льготной программе в аренду за рубль.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, в проект инвестируют около 50 миллионов рублей.

«На новой площадке компания планирует создать около 20 рабочих мест. Производственные мощности предприятия позволят в год производить не менее 30 миллионов пуль для пневматического оружия», - рассказала она.

На предприятии будут выпускать до 10 тысяч пуль разных калибров и моделей в час. Готовую продукцию будут упаковывать в металлические баночки и гофротару. Первую партию товаров компания изготовит в январе 2027 года.

«Все типы пуль, выпускаемых на нашем предприятии, будут проходить испытания и тестирования на соответствие международным требованиям. Благодаря использованию современного, автоматического, высокотехнологичного оборудования наша продукция сможет полностью заменить аналогичные товары иностранного производства», - отметил генеральный директор компании Андрей Украинцев.

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