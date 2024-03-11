Предприятие по обработке металлов построят на льготном участке земли в Богородском округе

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«Ожидается, что новое предприятие может начать работу уже в декабре 2026 года», - подчеркнула заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Напомним, компания «ЭнергоМеханика» выпускает запасные части машиностроения, железнодорожного транспорта, вагонов метро, рельсовых автобусов и сельхозназначения.

«Каждый инвестпроект, который реализуется за счет региональной программы „Земля за 1 рубль“, нацелен на быстрое и качественное замещение импортной продукции, в том числе и производство компании „ЭнергоМеханика“», - заключила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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