Предприятие из Ступина «Аэросила» отметило 85-летие

Читайте нас в:

Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил сотрудников со знаменательным событием. Он отметил, что «Аэросила» давно стала неотъемлемой частью истории города и округа.

Мужальских поблагодарил работников за вклад в развитие промышленного потенциала региона. Он подчеркнул, что его работники продолжают традиции, заложенные ветеранами.

«Желаю новых трудовых успехов, здоровья и благополучия», - отметил Сергей Мужальских.

Генеральному директору компании Павлу Точилину вручили поздравительное обращение от Губернатора Московской области Андрея Воробьева , а члена совета директоров Сергея Сухоросова наградили почетным знаком «За заслуги перед городским округом Ступино». Лучшим работникам предприятия вручили медали «75 лет армейской авиации» и «100 лет отечественной гражданской авиации».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».