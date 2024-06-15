15 июня 2024, 11:29

Предприятие из Химок изготовило одежду для актеров фильма «Вызов»

Unsplash
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Швейное предприятие из городского округа Химки изготовило экипировку для съемок российского блокбастера «Вызов». На фабрике уже 26 лет шьют одежду для специалистов редких профессий, таких как космонавты и летчики.

Особое внимание специалисты уделяют изготовлению экипировки для космонавтов. Поскольку на орбите они находятся длительное время, важно, чтобы повседневная одежда была удобной и комфортной. Для спецодежды используются материалы, которые не поддерживают горение и подходят для работы в космосе. Также на предприятии изготавливают медицинские костюмы.

Руководство фабрики планирует расширение производства и закупку нового оборудования. Для этого сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» и депутаты округа встретились с работниками предприятия, изучили их продукцию и обсудили меры поддержки.

Депутатов Руслан Шаипов сообщил, что предприятие претендует на получение статуса социального предпринимателя, а это означает, что оно сможет получить субсидию до двух миллионов рублей.

Отметим, что обратиться за поддержкой в МКУ «Малый бизнес Химки» может любой предприниматель. Специалисты проконсультируют, расскажут о субсидировании и помогут собрать необходимые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Химки Кино Заводы
15 июня 2024, 11:03
Более 50 развлекательных мероприятий проведут на следующей неделе в Химках
Администрация Химки г.о.
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В городском округе Химки на предстоящей неделе состоится более 50 спортивных, культурных и патриотических мероприятий. Заместитель главы Химок Анна Ватутина представила план культурных мероприятий на общегородском совещании.

Главным культурным событием станет концерт популярного российского исполнителя SHAMANа, который выступит во Дворце культуры «Родина» 19 июня.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню медицинского работника, в поликлиниках округа пройдут церемонии награждения лучших специалистов здравоохранения. Также 15 июня на стадионе «Снежинка» организуют День здоровья, в котором примут участие медицинские работники вместе со своими семьями.

Среди спортивных мероприятий - подвижные игры и программа для всей семьи «Папа, мама, я - спортивная семья» на базе спортивной школы «Виктория».

Также в парках округа запланированы развлекательные программы для детей, концерт «Классика в парках», «Среда развлечений», настольные игры, интерактивные лекции и игровые тренинги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Концерты
14 июня 2024, 23:05
Около 85 дорог в Подмосковье капитально отремонтируют этим летом
Минтранс Подмосковья
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Около 84 муниципальных дорог Подмосковья капитально отремонтируют этим летом. Специалисты полностью восстановят земляное полотно, заменят покрытие — с грунтового на асфальтовое, а также расширят проезжую часть.

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, общая протяженность дорог муниципальной сети составляет около 50 километров.

«Сейчас работы продолжаются на 24 участках в Красногорске, Егорьевске, Чехове, Зарайске, Щелкове, а в Коломне капитальный ремонт уже завершен», - рассказал Гержик.

В ведомстве добавили, что больше всего дорог отремонтируют в Кашире - 22, Егорьевске - 11, в Ступине и Серпухове - по 9 дорог.

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Дороги Ремонтные работы
14 июня 2024, 23:05
Свыше 85 жителей приняли участие в выездном приеме администрации в Сходне
Администрация Химки г.о.
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Выездной прием администрации прошел в микрорайоне Сходня в Химках. Более 85 жителей обратились за помощью к представителям городских служб. Большинство вопросов затрагивали сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальных программ.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский сообщил, что основные вопросы затронули проведение работ по благоустройству, установке новых дворовых и спортивных площадок. Все обращения горожан рассмотрены и по многим даны поручения.

Отметим, что формат выездной администрации дает возможность выйти на территорию, посмотреть и оценить объемы работ по месту.

Следующую встречу выездной администрации проведут 20 июня в лицее № 7 в Старых Химках. Пообщаться с профильными специалистами можно будет с 16:00 до 20:00. Регистрация по паспорту обязательна.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Химки Депутаты Работа
14 июня 2024, 23:05
Свыше 800 кустарников высадили в поселении Луневское в Химках
Администрация Химки г.о.
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Озеленение дворов организовали в поселении Луневское в Химках. Всего специалисты высадили свыше 800 кустарников и обновили почти две тысячи квадратных метров газона.

Коммунальщики привели в порядок зеленые зоны на придворовых территориях, отремонтировали асфальтобетонное покрытие, тротуары и пешеходные дорожки. Также организовали парковочные места, поставили скамейки и урны.

«В настоящее время в поселке Лунево завершены работы по комплексному благоустройству территории домов № 2, № 6, № 7, № 11 и № 12. Заменено более 95 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, а также более 1200 метров бордюра. Ранее мы провели встречу с местными жителями и обсудили детали благоустройства, ответили на волнующие вопросы. В том числе, предоставили информацию обо всех запланированных работах и качестве используемого материала», - рассказал начальник территориального управления Луневское Эдуард Машковцев.

Напомним, что в этом в Химках благоустроят 15 дворовых территорий. Планируется обновить игровые площадки, устранить ямы на дорогах и освежить внешний вид.

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Благоустройство Химки Дороги Работа

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