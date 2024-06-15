Предприятие из Химок изготовило одежду для актеров фильма «Вызов»
Швейное предприятие из городского округа Химки изготовило экипировку для съемок российского блокбастера «Вызов». На фабрике уже 26 лет шьют одежду для специалистов редких профессий, таких как космонавты и летчики.
Особое внимание специалисты уделяют изготовлению экипировки для космонавтов. Поскольку на орбите они находятся длительное время, важно, чтобы повседневная одежда была удобной и комфортной. Для спецодежды используются материалы, которые не поддерживают горение и подходят для работы в космосе. Также на предприятии изготавливают медицинские костюмы.
Руководство фабрики планирует расширение производства и закупку нового оборудования. Для этого сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» и депутаты округа встретились с работниками предприятия, изучили их продукцию и обсудили меры поддержки.
Депутатов Руслан Шаипов сообщил, что предприятие претендует на получение статуса социального предпринимателя, а это означает, что оно сможет получить субсидию до двух миллионов рублей.
Отметим, что обратиться за поддержкой в МКУ «Малый бизнес Химки» может любой предприниматель. Специалисты проконсультируют, расскажут о субсидировании и помогут собрать необходимые документы.
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