Предприятие из Химок изготовило одежду для актеров фильма «Вызов»

Особое внимание специалисты уделяют изготовлению экипировки для космонавтов. Поскольку на орбите они находятся длительное время, важно, чтобы повседневная одежда была удобной и комфортной. Для спецодежды используются материалы, которые не поддерживают горение и подходят для работы в космосе. Также на предприятии изготавливают медицинские костюмы.

Руководство фабрики планирует расширение производства и закупку нового оборудования. Для этого сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» и депутаты округа встретились с работниками предприятия, изучили их продукцию и обсудили меры поддержки.

Депутатов Руслан Шаипов сообщил, что предприятие претендует на получение статуса социального предпринимателя, а это означает, что оно сможет получить субсидию до двух миллионов рублей.

Отметим, что обратиться за поддержкой в МКУ «Малый бизнес Химки» может любой предприниматель. Специалисты проконсультируют, расскажут о субсидировании и помогут собрать необходимые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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