Предприятие «Энергомаш» в Химках выпустило двигатель для новой космической ракеты

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Разработали и произвели жидкостные двигатели РД-191, которые установлены на первой и второй ступенях ракеты-носителя, в научно-производственном объединении «Энергомаш». Ракету «Ангара-А5» впервые запустили с космодрома «Восточный».

«Предприятия Химок уверенно продолжают вносить весомый вклад в освоение космического пространства. Сегодня конструкторы „Энергомаша“ достойно продолжают дело своих великих предшественников», - подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, благодаря двигателю, разработанному на «Энергомаше», 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» впервые отправился в космос.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что предприятие «Энергомаш» продолжит расширять свое участие в авиационном производстве.

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