Предприятие «Энергомаш» из Химок примет участие в форуме «Армия-2024»

Научно-производственное объединение «Энергомаш» представит на форуме макеты жидкостных ракетных двигателей РД-181, РД-180 и РД-171МВ. Последний неформально называют царь-двигателем и сравнивают его мощность с крупной электростанцией. Экспозицию расположат на едином стенде в составе объединенной выставки Госкорпорации «Роскосмос» и предприятий ракетно-космической промышленности.

Посетителей форума познакомят с историей предприятий и расскажут об их достижениях и планах на будущее. Так же гости и участники смогут увидеть образцы военного вооружения.

«Впервые будут широко представлены образцы продукции военного назначения, разработанные в интересах СВО представителями „народного ОПК“. Некоторые из образцов будут продемонстрированы в действии. Также в дальнейшем предусматривается работа экспозиции на постоянной основе с возможностью проведения апробаций и демонстрации в действии этих разработок», - сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Международный форум проведут с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».