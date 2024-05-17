17 мая 2024, 16:11

Предприятие Балашихи снабдило оборудованием свыше 40 аэропортов

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Завод из Балашихи снабдил более 40 аэропортов страны программным обеспечением и багажными системами. За 12 лет существования организация воплотила на территории России свыше 500 проектов.

Компания «Технопул-Р» в Балашихе производит контейнерное оборудование с 2012 года. За последние три года предприятие обеспечило оборудование багажные отделения аэропортов Симферополя, Томска, Омска, Челябинская и других городов. Также на поставку систем действует контракт с «Внуково».

Местное предприятие занимается также производством технологического и холодильного оборудования, для переработки и нестандартной заморозки овощей, ягод и грибов и других продуктов. Компания, к тому же, сумела создать самый большой в мире спиральный конвейер, которые сейчас используют на кондитерской фабрики в Воронеже.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Балашиха Заводы
17 мая 2024, 16:23
Воду из подвалов домов откачают в микрорайоне Балашиха-2
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Ресурсные службы в ближайшее время откачают воду из подвалов некоторых домов в микрорайоне Балашиха-2. Подтопление произошло из-за транзитных магистралей.

Заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян провела выездное совещание в микрорайоне Балашиха-2. Во время обхода и обсуждения с управляющей компанией и жителями было решено, что необходимо привлечь ресурсные службы округа для откачки воды в подвалах некоторых домов. Как объяснили специалисты, подвалы затопило после прорыва транзитных магистралей. Проблему устранят в кратчайшие сроки.

Также во дворах жилых домов покосят траву. На особом контроле состояние пешеходных зон и дорог микрорайона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 135 тысяч видеокамер помогут следить за порядком в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дороги Балашиха
17 мая 2024, 16:21
Более 2000 случаев укусов клещей зарегистрировали в Подмосковье
Роспотребнадзор
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Высокий сезон активности клещей продолжается в Подмосковье. По данным Роспотребнадзора Московской области на 16 мая, уже более двух тысяч человек обратились в поликлиники региона с укусами этих кровососущих.

По сравнению с данными на 16 мая 2023 года, количество случаев присасывания клещей стало меньше на 33%.

Вакцинацию против клещевого энцефалита в поликлиниках Подмосковья сделали уже более пяти тысяч человек с начала года. Среди них 1,5 тысячи детей.

Обработку против опасных насекомых провели на площади около 800 гектаров, в том числе это территории летних оздоровительных учреждений.

Лабораторные исследования по 248 клещам показали наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза в 18,5% случаев. Еще 2% насекомых были переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека. Возбудители клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека не выявлены.

С начала года в Подмосковье зарегистрировали 34 случая болезни Лайма, что на 13% выше аналогичного периода 2023-го.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роспотребнадзор
17 мая 2024, 16:16
Семинар для студентов аграрных направлений прошел в Подмосковье
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Семинар для студентов сельскохозяйственной отрасли и слушателей «Школы фермера» провели в Подмосковье. Организовал мероприятие Институт экономики и управления АПК.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в семинаре приняли участие порядка 50 человек - студенты-пятикурсники РГАУ МСХА имени Тимирязева, а также участники девятого потока «Школы фермера».

Студентам рассказали обо всех нюансах, связанных с предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства. Будущие выпускники задали множество вопросов о государственной поддержке бизнеса, которая действует в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Экономика конкурсы Фермеры
17 мая 2024, 16:14
Финал областной Студенческой футбольной лиги пройдет в Подмосковье
фото: социальные сети студенческого футбола Московской области
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Финальный этап Студенческой футбольной лиги пройдет в Московской области 24 мая. Игры состоятся на стадионе «Труд» в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

На турнире встретятся команды студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. Среди них - представители ГУП Богородского округа, Зарайского колледжа, Павлово-Посадского техникума и ГСГУ в Коломне.

Турнир среди девушек также пройдет 24 числа. За звание лучших поборются спортсменки из Зарайского колледжа, ГСГУ в Коломне, МФЮИ в Ступине, Ступинского техникума, МЦК-техникума в Королеве и УОР № 5 в Егорьевске.

Напомним, игры пройдут с 10:00 до 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Футбол Студенты

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