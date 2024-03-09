Предприятие «Агрофорвард» в Воскресенске подготовили к посевному сезону на 95%

Глава округа с рабочим визитом посетил предприятие «Агрофорвард». Компания специализируется на выращивании семенного картофеля, зерновых культур и рапса. Он провел проверку готовности техники к посевным работам и обсудил перспективы развития предприятия.

«Агрофорвард» ежедневно отгружает около 40 тонн семенного картофеля заказчикам по всей стране, включая элитные сорта. Для улучшения условий работы на предприятии была установлена новая система очистки воздуха в сортировочном цехе, где производится семенной картофель.

Предприятие успешно реализует программу по импортозамещению. Администрация округа в настоящее время рассматривает вопрос о выделении новых земельных участков для дальнейшего развития предприятия. Алексей Малкин выразил благодарность руководству за стабильный рост и поздравил женскую часть коллектива с весенним праздником.

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