Предпринимателям Подмосковья рассказали о нововведениях в применении электронной подписи для участия в торгах
С 1 сентября 2023 года в силу вступил новый порядок — теперь оформить электронную подпись по новым правилам можно как в самой ФНС, так и через доверенные лица налоговой. Общественный помощник Уполномоченного по государственным закупкам — Сергей Маковеев рассказал о новых правилах в применении электронной подписи для участия в торгах.
Предприниматели могут получить электронно-цифровую подпись в Инспекции федеральной налоговой службы или в аккредитованном удостоверяющем центре. На одного человека можно получить только одну подпись.
Машиночитаемая или электронная доверенность является электронным аналогом бумажной доверенности на подписание электронных документов. С ее помощью можно подтвердить, что сотрудник или внештатный работник может подписывать электронные документы от имени организации.
Руководителю или сотруднику необходимо внести информацию в машиночитаемую доверенность. После этого руководитель подписывает электронную доверенность своей подписью. Важно, что личная подпись физлица не подойдет.
Отмечается, что в доверенности обязательно должна быть следующая информация: название и номер МЧД, срок действия, данные доверителя и представителя, полномочия, которые он получает, а также электронная подпись.
Сотрудник может отправлять МЧД двумя способами: отдельным файлом вместе с пакетом подписанных документов. или только указать номер доверенности, хранящейся в сторонней системе.
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