Предпринимателям Подмосковья рассказали о нововведениях в применении электронной подписи для участия в торгах

Предприниматели могут получить электронно-цифровую подпись в Инспекции федеральной налоговой службы или в аккредитованном удостоверяющем центре. На одного человека можно получить только одну подпись.

Машиночитаемая или электронная доверенность является электронным аналогом бумажной доверенности на подписание электронных документов. С ее помощью можно подтвердить, что сотрудник или внештатный работник может подписывать электронные документы от имени организации.

Руководителю или сотруднику необходимо внести информацию в машиночитаемую доверенность. После этого руководитель подписывает электронную доверенность своей подписью. Важно, что личная подпись физлица не подойдет.

Отмечается, что в доверенности обязательно должна быть следующая информация: название и номер МЧД, срок действия, данные доверителя и представителя, полномочия, которые он получает, а также электронная подпись.

Сотрудник может отправлять МЧД двумя способами: отдельным файлом вместе с пакетом подписанных документов. или только указать номер доверенности, хранящейся в сторонней системе.

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