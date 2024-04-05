Предпринимателям Подмосковья напомнили правила налогообложения

«Нам важно, чтобы каждый фермер был извещен о налогах, которые необходимо платить, их ставках, нюансах уплаты, а также, чтобы они не столкнулись с неблагоприятными последствиям в виде упущенной прибыли и убыткам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов отметил, что от предпринимателей поступает много вопросов по двойному взысканию налогоавой инспекции.

«Получается, деньги списывает налоговая и приставы, накладывая арест на расчётный счёт предприятия. В связи с этим возникают сложности перед контрагентами, оплатой по заработной плате сотрудниками. Все это мы разобрали на расширенном круглом столе» - заключил Маликов.

Напомним, ставка единого сельскохозяйственного налога в Подмосковье составляет 0%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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