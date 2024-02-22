Предпринимателям Подмосковья напомнили об услугах Центра содействия строительству

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Начальник Управления по комплексному развитию территорий и проектов планировки территорий Главгосстройнадзора Ольга Яшкова провела встречу с предпринимателями и напомнила о преимуществах Центра содействия строительству.

Каждого клиента сопровождает проектный менеджер - универсальный специалист, обладающий широкими компетенциями. Также для удобства жителей на базе ЦСС создали услугу «Градостроительная проработка инвестиционного проекта». С ее помощью можно оценить градостроительные риски при реализации проекта.

Напомним, 28 февраля для инвесторов проведут встречу с министром правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артуром Гарибяном, а также руководством ЦСС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

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