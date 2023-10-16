Предпринимателям Подмосковья напомнили о важности выдачи кассовых чеков

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Профилактику сокрытия выручки проводят в Подмосковье представители федеральной налоговой службы и общественных приемных бизнес-омбудсмена. Очередная встреча состоялась в Мытищах - на ней предпринимателям напомнили о недопустимости нарушений при работе с деньгами. Так, часто владельцы бизнеса принимают оплату наличными или переводом по номеру телефона, чтобы сокрыть выручку и избежать уплаты налогов.

По словам руководителя общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мытищах Романа Коробейкина, важно убедить бизнесменов всегда выдавать кассовые чеки.

«Необходимо совместными усилиями с управляющими рынками компаниями убедить арендаторов в необходимости выдачи кассового чека, а потенциальных покупателей на рынках - в необходимости его требования и получения. Ведь кассовый чек - это гарантия потребителя на возврат затраченных средств или замены некачественного товара», - сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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