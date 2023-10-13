Предпринимателям напомнили о возможности получить точку для бизнеса в Подмосковье за 7 дней

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«В рамках развития малого и среднего предпринимательства в Московской области мы унифицировали регламент по предоставлению точки для размещения МТО на территории всего региона и перевели эту услугу в электронный вид. В результате сроки оказания услуги сократились с двух-трех месяцев до семи дней», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Выбрать точку для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте - там находится информация более чем о 2,7 тысячи локаций.

Подать заявку на получение услуги можно на региональном портале. Точку для размещения бизнеса предприниматели могут выбрать и сами, однако в этом случае срок рассмотрения заявки увеличится до 18 дней.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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