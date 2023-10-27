Предпринимателям напомнили о цифровых сервисах Стройнадзора Подмосковья
Главгосстройнадзор Подмосковья напомнил о цифровых сервисах, которые позволяют бизнесу предотвратить нарушение, снизить количество проверок и предоставлять отчетность в электронном виде. Они доступны на платформе «Смартека».
Так, предприниматели могут воспользоваться онлайн-калькулятором количества проверок при строительном надзоре, мобильным приложением для подтверждения устранения нарушений по предписанию, а также сервисом устранения нарушений по обращениям жителей.
Кроме того, предпринимателям доступен комплексный сервис по взаимодействии с контрольно-надзорными органами. Он содержит 36 форм документов, среди которых ходатайства, акты, извещения, предписания и протоколы.
Также Стройнадзор защитил дольщиков от недобросовестны застройщиков, введя красную метку-предупреждение на федеральных порталах недвижимости.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».