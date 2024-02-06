Предпринимателям из Одинцова напомнили о требованиях к архитектурному стилю торговых павильонов

Андрей Иванов напомнил о необходимости привести все фасады и заборы к единому архитектурному стандарту. Он подчеркнул, что это личное поручение губернатора региона. Въезд и выезд должны быть удобными для покупателей, чтобы не провоцировать аварийные ситуации.

Ответственность за достойный вид и обслуживание торговых точек лежит на их владельцах. Озвученные на совещании меры направлены на поддержание привлекательного облика города и благоприятной среды для местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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