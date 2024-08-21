Предпринимателям из Мытищ напомнили о мерах поддержки бизнеса

Мытищинские бизнесмены демонстрируют высокую степень адаптивности к рыночным условиям и активно участвуют в благотворительных акциях, что свидетельствует о их социальной ответственности.

«Мы заинтересованы в развитии бизнеса - это основа стабильной экономики, налоги и новые рабочие места. Мытищинские предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки и получить необходимые консультации», - отметила глава городского округа Юлия Купецкая.

Начинающие предприниматели могут получить помощь специалистов по открытию собственного дела в МФЦ. Как ранее сообщалось в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, здесь можно подать заявление на регистрацию ИП или ООО, открыть банковский счет, оформить необходимые документы и узнать о требованиях для получения субсидий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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