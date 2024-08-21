21 августа 2024, 19:04

Предпринимателям из Мытищ напомнили о мерах поддержки бизнеса

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи активно развиваются малые и средние предприятия, количество которых превышает 23 тысячи. По данным местных властей, с начала года число таких субъектов увеличилось на 4,4%.

Мытищинские бизнесмены демонстрируют высокую степень адаптивности к рыночным условиям и активно участвуют в благотворительных акциях, что свидетельствует о их социальной ответственности.

«Мы заинтересованы в развитии бизнеса - это основа стабильной экономики, налоги и новые рабочие места. Мытищинские предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки и получить необходимые консультации», - отметила глава городского округа Юлия Купецкая.

Начинающие предприниматели могут получить помощь специалистов по открытию собственного дела в МФЦ. Как ранее сообщалось в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, здесь можно подать заявление на регистрацию ИП или ООО, открыть банковский счет, оформить необходимые документы и узнать о требованиях для получения субсидий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Мытищи Бизнес
21 августа 2024, 20:18
Стадион гимназии № 2 в Щелкове откроют для жителей округа
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Глава Городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил территорию гимназии № 2. Вместе с жителями он проверил ход строительства нового спортивного ядра.

На новом стадионе предусмотрено все необходимое для активного отдыха: беговая дорожка, многофункциональная площадка для баскетбола, волейбола и футбола, столы для настольного тенниса, площадка «Активного долголетия», игровой комплекс для детей и воркаут с турниками.

«Вместе с жителями посмотрели новое спортивное ядро, которое мы делаем на территории гимназии № 2. Еще один очень ожидаемый объект», - сообщил глава.

Кроме того, вокруг спортивного ядра установлено освещение и камеры системы «Безопасный регион». Стадион будет функционировать в рамках губернаторской программы «Открытый стадион»: утром здесь будут заниматься школьники, а после уроков - все желающие.

Этот проект направлен на развитие физической активности среди жителей и создание комфортной среды для занятия спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Школы Щелково
21 августа 2024, 19:26
Экспозиция «Импульс.Арт» откроется в молодежном центре в Мытищах 27 августа
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Молодежный центр «Импульс» в Мытищах приглашает всех на открытие пятнадцатой экспозиции «Импульс.Арт». Это уникальное событие станет настоящим праздником для любителей искусства и творчества, где молодые таланты нашего округа смогут продемонстрировать свои работы.

Проект «Импульс.Арт» создает площадку для молодых художников, позволяя им раскрыть свой потенциал и найти свою аудиторию. Посетители смогут насладиться удивительными произведениями искусства, отражающими мастерство и оригинальность молодых авторов.

Миссия «Импульс.Арт» заключается в формировании проактивного сообщества, где каждый сможет получить обратную связь и вдохновение для дальнейшего творчества.

Вход на мероприятие свободный, возрастные ограничения - 0.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Мытищи
21 августа 2024, 16:36
Еще 10 врачей пополнили штат Дмитровской больницы в августе
Медиасток.рф
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Десять новых врачей приступили к работе в начала августа в Дмитровской больнице. Пять из них — это молодые специалисты.

В числе новичков участковый терапевт Вячеслав Черкасов. Он откликнулся на вакансию на сайте «Работа врачом в Подмосковье» и среди предложенных городов выбрал Дмитров.

«В Дмитрове сразу пошли на контакт и предложили место участкового терапевта, что сыграло немаловажную роль при выборе города. Этот город также привлек меня своей зеленью и красотой», - поделился Вячеслав.

С 26 августа он будет принимать пациентов в амбулатории поселка Новое Гришино вместе с фельдшером, который работает там уже пять лет. В будущем врач планирует отучиться в ординатуре по неврологии и вернуться на работу в Дмитров.

Другой молодой врач, переехавший в Дмитров, - Марат Чеккуев. Он отучился в мединституте при Северокавказской государственной академии в Черкесске. В будущем новый участковый терапевт также планирует отучиться в ординатуре на реаниматолога.

Еще один участковый терапевт Илья Родионов из Яхромы. Он окончил Ярославский государственный медицинский университет и вернулся работать в родной округ.

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Больницы Врачи Дмитров
21 августа 2024, 16:24
Новую уборочную технику закупили для парка «Москворецкий» в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск парк культуры и отдыха «Москворецкий» пополнился новым трактором с навесным и прицепным оборудованием. Эта современная техника, оснащенная фронтальным погрузчиком, универсальным отвалом и щеточным оборудованием с функцией полива, значительно улучшит качество обслуживания парка.

Благодаря новому трактору процессы уборки, вывоза мусора и полива зеленых насаждений станут более быстрыми и эффективными. Это особенно важно для поддержания чистоты и ухоженности территории, где проходят многочисленные мероприятия для людей всех возрастов.

Парк «Москворецкий» - это зеленый уголок, привлекающий как детей, так и взрослых. Здесь созданы интересные и безопасные игровые пространства, а также организуются развлекательные мероприятия, что делает его популярным местом для отдыха и досуга.

Новый трактор станет важным инструментом в поддержании привлекательности парка и создании комфортных условий для его посетителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Машины Воскресенск Парки

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