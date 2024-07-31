Предпринимательские классы откроют в школе № 8 в Балашихе в сентябре

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, договор о сотрудничестве со школой подписали по инициативе руководителя общественной приемной Анатолия Шестакова. По нему для учеников будут проводить профориентационные экскурсии на предприятия, встречи с работниками и бизнесменами.

Детям расскажут о проекте «Школы начинающего предпринимателя», с ними будут проводить масштабную просветительскую работу. Старшеклассники узнают о проблемах предпринимателей и инструментах защиты прав.

«Благодаря сотрудничеству с учебными заведениями более 300 школьников Балашихи смогут получать практические знания от руководителей предприятий и действующих предпринимателей», - отметил Анатолий Шестаков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».