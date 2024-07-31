31 июля 2024, 13:47

Предпринимательские классы откроют в школе № 8 в Балашихе в сентябре

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Предпринимательские классы заработают в школе № 8 в Балашихе с сентября. Проект реализуют при сотрудничестве с подмосковным бизнес-омбудсменом.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, договор о сотрудничестве со школой подписали по инициативе руководителя общественной приемной Анатолия Шестакова. По нему для учеников будут проводить профориентационные экскурсии на предприятия, встречи с работниками и бизнесменами.

Детям расскажут о проекте «Школы начинающего предпринимателя», с ними будут проводить масштабную просветительскую работу. Старшеклассники узнают о проблемах предпринимателей и инструментах защиты прав.

«Благодаря сотрудничеству с учебными заведениями более 300 школьников Балашихи смогут получать практические знания от руководителей предприятий и действующих предпринимателей», - отметил Анатолий Шестаков.

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Школы Школьники
31 июля 2024, 13:46
Минэкологии Подмосковья рассказало о реконструкции пяти плотин в 2024 году
Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области
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Шесть гидротехнических сооружений реконструируют в Московской области в 2024 году. В Минэкологии региона уточнили, что это пять плотин и донный водовыпуск плотины.

«Наше ведомство курирует надзорную деятельность в сфере проверки и реконструкции гидротехнических сооружений в регионе. Какие-то плотины ремонтируем мы, а какие-то муниципальные образования», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В текущем году Росводоресурсы направили 1,6 миллиарда рублей на финансирование 68 мероприятий по восстановлению гидротехнических сооружений в регионах. Так, до конца года в Подмосковье модернизируют плотины в Богородском округе, Одинцове, Подольске и Коломне, а также донный водовыпуск плотины в Серпухове.

По словам Фирсова, работы в данном направлении нацелены на то, чтобы в регионе не было гидротехнических сооружений в плохом состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Минэкологии Подмосковья Экология
31 июля 2024, 13:28
Новый металлообрабатывающий цех построят на заводе «Элемет» в Электрогорске
Администрация Павлово-Посадского городского округа
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Первый заместитель главы Павловского Посада Филипп Ефанов посетил завод «Элемет» в Электрогорске. На встрече с генеральным директором предприятия обсудили планы по строительству нового цеха.

Более 300 сотрудников «Элемета» производят оборудование для углеобогатительной и горнодобывающей сфер, а также выпускают специальную технику для обслуживания самолетов.

Первый замглавы Павло-Посадского округа Филипп Ефанов и генеральный директор завода «Элемет» Михаил Репников осмотрели производственные корпуса и обсудили строительство нового металлообрабатывающего цеха. В нем хотят готовить детали для сборочных производств, сварные конструкции, металлические детали и узлы. Предполагаемая мощность может составить 50 тонн в год.

«Реализация этого инвестиционного проекта увеличит производственные мощности предприятия на 30%. Также на заводе открыта базовая кафедра „ПК Энергия“. Обучение здесь позволит молодежи стать высококвалифицированными специалистами и получить рабочее место на предприятии», - прокомментировал Филипп Ефанов.

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Строительство Заводы Павловский посад Электрогорск
31 июля 2024, 13:14
В МЧС напомнили особенности оказания первой помощи при обмороках и ранении живота
Unsplash
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Жителям Московской области напомнили, как правильно оказывать помощь при обмороках, ранениях живота и черепно-мозговых травмах. В МЧС России напомнили основные действия до приезда медиков.

Первая помощь при черепно-мозговой травме включает несколько важных шагов. Прежде всего, необходимо остановить кровотечение, наложив на рану стерильную салфетку и плотно прижав ее пальцами до остановки кровотечения. Затем к голове необходимо приложить холод.

В МЧС призывают незамедлительно вызывать скорую помощь. До приезда медиков необходимо контролировать наличие пульса на сонных артериях. Если он отсутствуют, а также нет реакции зрачков на свет, следует провести сердечно-легочную реанимацию до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. Пострадавшего также нужно укрыть и согреть, обеспечив постоянный контроль за его состоянием.

Первая помощь при ранении живота требует особого внимания к выпавшим органам. Ни в коем случае нельзя вправлять их обратно в брюшную полость. Пострадавшему нельзя пить и есть; для утоления жажды можно только смачивать губы.

Сотрудники МЧС рассказывают, что вокруг выпавших органов следует положить валик из марлевых бинтов, затем наложить асептическую повязку поверх валиков, не прижимая органы, и прибинтовать ее к животу.

При обмороке, который характеризуется бледностью и внезапной кратковременной потерей сознания, пострадавшего нужно уложить на спину с приподнятыми ногами. Также следует обеспечить беспрепятственный доступ свежего воздуха. Если сознание не восстанавливается более пяти минут, необходимо звонить в скорую.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение МЧС РФ
31 июля 2024, 12:58
Еще 4 библиотеки откроют в Подмосковье после модернизации осенью
Министерство культуры и туризма Московской области
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Областная программа модернизации библиотек началась в Подмосковье в этом году. По ней для каждого учреждения придумают свой дизайн-проект. Обновленные библиотеки откроют этой осенью в Пущине, Рузе, Долгопрудном и Лыткарине.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, дизайн-проекты библиотек разрабатывают с учетом культурных кодов региона. Там можно не только получить книги, но и посетить кружки по шахматам, шашкам и другим развивающим активностям. В учреждениях работают театральные и творческие студии. Всего в регионе на базе библиотек открыто более 800 секций.

Благодаря цифровому сервису жители также могут заказать нужные издания онлайн.

Всего в Подмосковье работает 921 библиотека, это самая обширная сеть в стране.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы

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