Предпринимательницам из Подмосковья вручили премии «Нежный Грант»

Всего в конкурсе участвовали более 70 бизнесвумен из Ленинского округа, Королева, Пушкино, Мытищ, Красногорска, Бронниц, Люберец и других муниципалитетов. В финал вышли 13 участниц из Московской области.

«В настоящее время в регионе числится более 430 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и примерно треть компаний возглавляют бизнес-леди. Они успешно развивают проекты, вкладывают в него свою энергию, талант и душу», - заявила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Приз от Торжокских золотошвей получила Татьяна Кокорева из Мытищ. Ее клуб «Голос плюс» учит публичным выступлениям. Также несколько предпринимательниц из региона выиграли в номинациях. Это основатель студии речи и мышления «Доброе сердце» Екатерина Кондратьева из Люберец. Ее наградили за личный соцпроект. Владелец онлайн-школы дизайна Екатерина Рубанова из Фрязина получила награду за лучший интернет-магазин, а номинация «Многодетная бизнес-мама» досталась руководителю семейного досугового центра «Марирос» Марине Росляковой из Пушкино.

«На всех этапах мероприятия участницы получают поддержку, медиапродвижение и изучают инструменты для укрепления своего бизнес-проекта - в этом году это продающая видео-визитка. Конкурс помогает предпринимателям реализовать свой потенциал», - рассказала президент Союза «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева.

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