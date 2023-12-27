27 декабря 2023, 15:15

Предприниматели заключили свыше 550 договоров по электронным сервисам в Подмосковье

Пресс-служба Мининвеста МО
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Пять цифровых сервисов направлены на поддержку бизнеса в Московской области. За год с их помощью привлекли свыше 205 миллиардов рублей инвестиций.

«На сегодняшний день в регионе заключено 552 договора по пяти электронным сервисам: „Земля за 1 рубль“, „Земля без торгов“, „Недвижимость за 1 рубль“, „Недвижимость на 1-2 этажах МКД“ и „Начни бизнес в индустриальном парке“», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, с информацией о доступных объектах для реализации инвестпроектов можно ознакомиться на инвестиционной карте региона. В 2024 году в Московской области запустят еще два сервиса: «Получи предварительную стоимость инженерной инфраструктуры» и «Клиентский путь инвестора - сквозное сопровождение от идеи до ее реализации».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
27 декабря 2023, 16:26
Общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году
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В Московской области к Новому году украсили общественный транспорт гирляндами, мишурой, разноцветными игрушками и новогодними плакатами. Праздничные автобусы можно встретить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и других городах региона, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На маршрутах появились украшенные новогодние автобусы, в салонах „Мострансавто“ скоро запустят аудиопоздравления. Кроме того, на автовокзалах и автостанциях компании установили ели и украсили зоны ожидания», - рассказал зампред правительства - министр транспорта региона Алексей Гержик.

Также в автобусах будут транслировать новогодние видеопоздравления, их же можно будет встретить на вокзалах и автостанциях.

В этом году в Химках новогодним троллейбусом с гирляндами и праздничными плакатами управляет Дед Мороз. Помимо этого на маршрутах МЦД-3 иМДЦ-4 можно будет встретить украшенные электропоезда и ж/д станции.

В регионе работают 60 автобусов, забрендированных в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Автобусы Новый год
27 декабря 2023, 16:17
Команда из Шатуры победила на футбольном турнире «Звездный мяч» в Подмосковье
Анастасия Хренкова
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В Московской области состоялся футбольный турнир среди мальчиков от девяти лет «Звездный мяч». Победителем стала команда из Шатуры и Рошаля — «Металлург».

Помимо лидеров в соревнованиях поучаствовали коллективы из Орехово-Зуева и Рязани. Они прошли в спортивном зале СКЦ «Рошаль».

«Турнир проводится в городах Московской и Владимирской областей. Мы возим его по разным городам для популяризации футбола среди детей и их родителей. Турниру четыре года», - рассказал одни из организаторов турнира Алексей Слабкин.

В финале юные спортсмены из Шатуры встретились с рязанцами. Матч закончился со счетом 2:1.

«В финале был сумасшедший матч, и ребята его выиграли, они молодцы, вырвали победу, и я их поздравляю с этим», - рассказал тренер команды Сергей Кравчук.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Футбол Орехово-Зуево Шатура
27 декабря 2023, 16:16
Итоги творческих достижений студентов в декабре подвели в ГСГУ
Министерство образования МО
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Итоги творческих достижений студентов за декабрь подвели в ГСГУ. Они получили наряды и дипломы на международных конкурсах.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, студенческий театр «Веснянка» стал лауреатом первой степени Международного конкурса-фестиваля «Дыхание зимы». Коллектив также получил звание «Победитель национальной премии» и «Прорыв года-2023. Таланты Евразии».

Первое место в международном конкурсе «Мир искусства. Москва» и третье на конкурсе «Жар-птица России» занял танцевальный коллектив «Norules.crew».

Диплом второй степени получил творческий коллектив Ardent на всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале «Мир искусств».

«Благодарственное письмо от главы городского округа Коломна вручили студентке ФФ Александре Буздиной. Весь год руководитель университетского творческого коллектива „Прима“ активно участвовала в вузовских и городских событиях», - добавили в министерстве.

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Студенты
27 декабря 2023, 16:06
ФОК с крытым катком построили на Рижском шоссе в Волоколамске
Главгосстройнадзор МО
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В Волоколамске построили физкультурно-оздоровительный комплекс. Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор Московской области. Объект возвели в рамках нацпроекта «Демография».

В комплексе единовременно можно разместить 330 человек. Это около 75 спортсменов - 50 на ледовой арене и 25 в спортзале, 230 зрителей на трибуне и 25 сотрудников.

«Площадь одноэтажного комплекса составила почти 4 270 квадратных метров. Здание разделено на пять блоков: входная группа для зрителей и посетителей арены, ледовая арена с игровым полем 30×60 метров и помещения для обслуживания спортсменов, спортзал с тренажёрами и душевыми, административный блок и технические помещения, кафе», - уточнили в ведомстве.

Спорткомплекс смогут посещать до 800 человек ежедневно.

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Строительство Волоколамск

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