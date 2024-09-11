Предприниматели в Химках создали более 40 тысяч рабочих мест с начала года

Всего в Химках свыше 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также 7,5 тысячи - муниципальных компаний и более 250 - средних и крупных бизнесов. Заявление на региональные субсидии в этом году подали 46 предприятий. Им помогли модернизировать оборудование, выйти на маркетплейсы и открыть франшизы.

Программу поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

«Без сильной экономики рассчитывать на решение масштабных задач крайне сложно. Да, нам помогает президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национального проекта, но собственные ресурсы - это собственные ресурсы», - отметил губернатор.

Представители бизнеса могут воспользоваться единым инвестиционным порталом Московской области. Там собраны все самые полезные ресурсы.

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