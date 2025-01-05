Предприниматели в Химках подвели итоги года и обсудили развитие бизнеса

На территории Химок проживает около 22 тысяч предпринимателей, и это число продолжает увеличиваться. В этом году количество бизнесменов выросло почти на 7%.

«Бизнес играет ключевую роль в экономике округа, создавая новые рабочие места и развивая территорию. Подобные встречи помогают понять, какие меры поддержки необходимы предпринимателям для дальнейшего роста. Сегодня наши бизнесмены получают помощь на разных уровнях», - подчеркнул Артур Каримов.

Одним из ключевых направлений остается поддержка местного производства. В рамках программы развития малого и среднего бизнеса в этом году из бюджета округа было выделено шесть миллионов рублей.

«Малый бизнес в Химках активно развивается. Предприниматели не только расширяют свои проекты, но и активно взаимодействуют друг с другом, создавая новые деловые связи», - отметил начальник информационно-правового отдела МКУ «Малый бизнес Химки» Рамил Джаннатов.

Также на встрече предприниматели обсудили способы помощи участникам специальной военной операции. Многие бизнесмены регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи на передовую.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что в Химках специалисты «Малого бизнеса Химки» оказывают консультативную поддержку предпринимателям, помогают с субсидированием и реализацией программ партии «Единая Россия», таких как «Предпринимательство» и «Выбирай свое».