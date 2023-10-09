Предприниматели провели уроки более чем для 350 школьников Павловского Посада
Более 350 школьников Павловского Посада стали участниками проекта «Предпринимательские классы». Представители бизнеса Московской области и бизнес-омбудсмен Владимир Головнев провели для ребят профориентационные мероприятия.
Занятия прошли на базе «Павлово-Посадского техникума», где готовят квалифицированных специалистов. Школьников познакомили с основами таких профессий, как: специалист по монтажу и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения, специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома и другие.
«Получив практические знания и обретя профессию, можно смело пробовать себя в бизнесе», - прокомментировала руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Павловском Посаде Маргарита Смирнова.
На ярмарке вакансий учащиеся также смогли уточнить все интересующие вопросы и проконсультироваться со специалистами, а выпускники техникума пообщались с потенциальными работодателями.
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