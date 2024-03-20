20 марта 2024, 18:27

Предприниматели Подмосковья рассказали о своих вакансиях на пресс-конференции

Министерство социального развития Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости

Пресс-конференция, посвященная вопросам трудоустройства в преддверии Всероссийской ярмарки вакансий, состоялась 20 марта в Подмосковье. На мероприятии выступили предприниматели и представители крупных компаний региона.

По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болтаевой, Подмосковье сегодня занимает второе место по безработице в России. На восемь тысяч безработных приходится 80 тысяч вакансий.

«Это несомненно хорошие показатели, которые удалось достичь, внедряя меры поддержки как для соискателей, так и для работодателей. Предстоящая ярмарка трудоустройства охватит свыше 20 тысяч участников», - пояснила Болатаева.

Директор Богородского филиала НПО «Прибор» Дмитрий Кацуба рассказал о вакансиях предприятия.

«У нас достойная зарплата и хороший соцпакет. А еще на предприятии достаточно молодой коллектив, работает много студентов и выпускников вузов без опыта работы. На ярмарке мы представим наши самые топовые и востребованные профессии», - отметил Кацуба.

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет с 10 по 12 апреля на шести крупнейших площадках Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рабочие места Ярмарки
22 марта 2024, 16:14
Цикл предметных диагностических работ для учеников 10-х классов провели в Подмосковье
Пресс-служба Минобразования МО
Читайте нас в: Google Новости
Десятиклассники Подмосковья написали предметные региональные диагностические работы по разным предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Около 2,5 тысячи человек написали срез по физике, более двух тысяч учащихся - по химии. Еще 2,6 тысячи десятиклассников справились с заданиями по биологии.

На выполнение каждой работы, состоящей из 18 заданий, дали 100 минут. Учителя смогли проверить уровень предметной подготовки, чтобы спланировать дальнейшую работу с ребятами и вовремя устранить пробелы в знаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Образование
22 марта 2024, 16:09
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в больнице Егорьевска
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели учения по тушению условного пожара в психиатрической больнице в поселке Павлова городского округа Егорьевск. По сценарию огонь вспыхнул в палате на первом этаже здания из-за перенапряжения в электросети.

По словам заместителя начальника территориального управления № 10 ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Старцева, на момент возникновения условного пожара на всех этажах больницы находились люди, а сильное задымление значительно затрудняло эвакуацию.

«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также поиск условных пострадавших. Работники противопожарно-спасательной службы также установили автоцистерну на пожарный гидрант и проложили магистральную линию к подъездам здания для обеспечения бесперебойной подачи воды на защиту помещения и тушение условного пожара», - рассказал Старцев.

Он отметил, что все сотрудники и пациенты больницы без паники самостоятельно эвакуировались из здания.

«В ходе учений все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. Всего в тренировке было задействовано 28 человек личного состава и шесть единиц техники», - заключил Игорь Старцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Пожары Больницы Егорьевск
22 марта 2024, 16:07
Семье из зоны Чернобыльской АЭС вручили жилищный сертификат в Пушкино
Министерство жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Семья, выехавшая из зоны Чернобыльской АЭС, получила жилищный сертификат в Пушкино. С 2020 года она стоит в Московской области на учете в качестве нуждающейся в обеспечении жильем.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало сертификат, рассчитанный на семью из трех человек. По условиям программы, средства можно использовать как на приобретение квартиры или дома, так и на жилое помещение по договору участия в долевом строительстве.

В этом году в Московской области жилищные сертификаты получили уже пять семей, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Напомним, первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Пушкино
22 марта 2024, 15:37
Оборудование котельной в Дедовске обновят в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
Котельную № 5 в Дедовске модернизируют к декабрю 2024 года. Там заменят три устаревших котла на новые отечественного производства.

Несмотря на то, что этот отопительный сезон прошел спокойно, оборудование котельной уже морально и физически устарело. Она работает уже 52 года и снабжает теплом 16 жилых домов и городской детский сад.

«Новое оборудование позволит не только повысить качество теплоснабжения для более чем 1,5 тысячи жителей Дедовска, но и выйти на безубыточный уровень содержания. До настоящего же момента убытки из-за изношенности оборудования в котельной № 5 города Дедовск составляют более четырех миллионов рублей в год», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Рабочие уже начали установку первого из новых котлов. Все они будут работать полностью в автоматическом режиме с учетом температуры наружного воздуха, исключая человеческий фактор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Истра Отопление

Новости по теме