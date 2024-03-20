Предприниматели Подмосковья рассказали о своих вакансиях на пресс-конференции

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По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болтаевой, Подмосковье сегодня занимает второе место по безработице в России. На восемь тысяч безработных приходится 80 тысяч вакансий.

«Это несомненно хорошие показатели, которые удалось достичь, внедряя меры поддержки как для соискателей, так и для работодателей. Предстоящая ярмарка трудоустройства охватит свыше 20 тысяч участников», - пояснила Болатаева.

Директор Богородского филиала НПО «Прибор» Дмитрий Кацуба рассказал о вакансиях предприятия.

«У нас достойная зарплата и хороший соцпакет. А еще на предприятии достаточно молодой коллектив, работает много студентов и выпускников вузов без опыта работы. На ярмарке мы представим наши самые топовые и востребованные профессии», - отметил Кацуба.

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет с 10 по 12 апреля на шести крупнейших площадках Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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