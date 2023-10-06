Предприниматели Подмосковья провели 2,7 тысячи надзорных процедур при помощи комплексного сервиса на «Госуслугах»

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Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, сервис был запущен в мае 2022 года. За это время специалисты проконсультировали 1571 человека, провели 1062 профвизита и 96 самообследований. Записаться на эти процедуры можно онлайн.

Всего на портале доступно 36 форм документов для бизнеса и контрольно-надзорных органов. Это уведомления, акты, ходатайства и многое другое. Комплексный сервис объединяет 14 ведомств и 39 видов надзора.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».