Предприниматели Подмосковья посетят 10 международных бизнес-миссий в 2025 году
Подмосковные предприниматели смогут принять участие в 10 международных бизнес-миссиях в 2025 году. Они пройдут в ОАЭ, Турции, Вьетнаме и других странах.
Участники бизнес-миссий могут получить помощь от Фонда поддержки экспорта. Эту работу организация ведет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В ходе поездок предприниматели посещают иностранные государства, чтобы наладить торговые связи. Фонд оказывает помощь в проведении переговоров и получении обратной связи.
«Также Фонд финансирует техническое и лингвистическое сопровождение переговоров» , - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.
Участники поездок берут на себя только расходы на перелет, проживание, питание и оформление виз. Со всем остальным помогает фонд.
Ближайшая бизнес-миссия пройдет в Узбекистане с 22 по 24 апреля. Для участия необходимо оставить заявку по ссылке.
Узнать больше о предстоящих поездках можно на сайте Фонда.