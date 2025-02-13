Предприниматели Подмосковья посетят 10 международных бизнес-миссий в 2025 году

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Участники бизнес-миссий могут получить помощь от Фонда поддержки экспорта. Эту работу организация ведет в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В ходе поездок предприниматели посещают иностранные государства, чтобы наладить торговые связи. Фонд оказывает помощь в проведении переговоров и получении обратной связи.

«Также Фонд финансирует техническое и лингвистическое сопровождение переговоров» , - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Участники поездок берут на себя только расходы на перелет, проживание, питание и оформление виз. Со всем остальным помогает фонд.

Ближайшая бизнес-миссия пройдет в Узбекистане с 22 по 24 апреля. Для участия необходимо оставить заявку по ссылке.

Узнать больше о предстоящих поездках можно на сайте Фонда.