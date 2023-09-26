Предприниматели Подмосковья получили свыше 40 тысяч услуг центра «Мой бизнес» с начала года

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Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, центр оказывает услуги уже действующим предпринимателям и тем, кто только планирует открыть свое дело.

«В 2023 году оказано уже более 40 тысяч услуг. Наиболее активно за поддержкой центра обращаются действующие субъекты МСП - почти половина оказанных услуг, на втором месте - физлица, на третьем - самозанятые», - сказала она.

Узнать подробнее о поддержке предпринимателей можно на инвестпортале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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