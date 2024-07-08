08 июля 2024, 14:30

Предприниматели Подмосковья подали свыше 100 заявок на субсидии за неделю

Пресс-служба Мининвеста МО
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Прием заявок на субсидии на покупку и лизинг оборудования начался в Подмосковье в июле. За неделю за поддержкой обратились более 100 предпринимателей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, заявки будут принимать до 31 июля. Из 102 желающих 18 предпринимателей уже получали поддержку ранее, все остальные обратились за ней впервые.

«Субсидия на покупку и лизинг оборудования для субъектов МСП является одной из самых востребованных мер поддержки, действующих в регионе. За неделю с момента старта программы Мининвест получил уже 102 заявки от предпринимателей на общую сумму 300 миллионов рублей», - добавила она.

Субсидия дает возможность предпринимателям компенсировать до пяти миллионов рублей и до 50% затрат на покупку оборудования. Подробнее о поддержке можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
08 июля 2024, 16:01
Шаховскую начальную школу капитально отремонтируют к августу
Минстрой МО
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Здание Шаховской начальной школы капитально отремонтируют к 20 августа. Рабочие уже утеплили фасад и приступили к укладке плитки.

Как рассказали в региональном Минстрое, двухэтажное здание построили в 1962 году. В ближайшее время там начнут монтировать металлокассеты.

«На площадке задействовано 60 рабочих и четыре единицы техники. Подрядчик утеплил фасад, смонтировал вертикальные профили под металлокассеты. Начинается их монтаж. В здании ведется укладка плитки, монтаж инженерных сетей. Строители завершили работы по кровле», - уточнили в ведомстве.

Капитальный ремонт проводят по президентской программе «Модернизация системы общего образования».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство
08 июля 2024, 15:56
Качество электроснабжения повысили на улице Центролит в Кашире
Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения трех многоквартирных домов в Кашире. В этих зданиях на улице Центролит живут около тысячи человек.

Энергетики заменили оборудование в ТП-2, смонтировали новое распределительное устройство взамен того, что отработало более 10 лет. Качество подачи электроэнергии улучшилось для всех запитанных от подстанции потребителей.

В 2024 году в Кашире планируется построить две подстанции и отремонтировать оборудование двух электроустановок.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа», - отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33. Акцент делается на тех муниципалитетах, где поступило больше всего жалоб от жителей. Работы контролирует Министерство энергетики и правительство Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кашира
08 июля 2024, 15:47
Трудовые коллективы Мытищ приняли участие в спартакиаде пляжных видов спорта
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Спартакиада трудовых коллективов городского округа Мытищи прошла на стадионе пляжных видов спорта в центральном парке. В турнире приняли участие восемь команд.

Завершилась 16-я спартакиада по пляжным видам спорта. В полуфинал вышли команды «Мытищинская Теплосеть», приборостроительного и машиностроительного заводов и сборная московской пивоваренной компании.

Итоговой стала игра по пляжному футболу. Победила команда приборостроительного завода. На втором месте - машиностроительный завод, пивоваренная компания на третьем, а на четвертом - мытищинские теплосети.

В общем зачете победила команда теплосетей. Спартакиада трудовых коллективов в Мытищах завершена.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Футбол Заводы
08 июля 2024, 15:45
Всероссийские соревнования по спортивному туризму прошли в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск завершились всероссийские соревнования по спортивному туризму 20-го Кубка памяти Виталия Кондратьева. Главный приз этого года достался спортсменам из Белгородской области, которые отметили слаженную работу и командный дух.

На втором месте в общекомандном зачете оказалась команда из республики Марий Эл, а бронзу завоевали спортсмены из Санкт-Петербурга. Кубок является переходящим, и каждый год победители привозят его с собой для следующих соревнований.

Напомним, что с 2005 года «Кубок Кондратьева» стал уникальной площадкой для нововведений в спортивном туризме. На этих соревнованиях впервые на всероссийском уровне были представлены пешеходные дистанции в формате масс-старта, гандикапа и эстафеты. Городской округ Воскресенск встретил соревнования уже в седьмой раз, подчеркивая свою роль как популярной площадки для спортивного туризма.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Туризм Воскресенск

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