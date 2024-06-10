Предприниматели Подмосковья подали более 5 тысяч онлайн-заявок на профвизиты с января

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, контрольную деятельность оцифровали в регионе два года назад. Это позволяет бизнесу быстрее и эффективнее работать с органами надзора. Они могут онлайн вести документооборот, получать консультации и подавать заявки на профвизиты.

Сервис регулярно пополняют новыми видами контроля. Так, в конце прошлого года туда добавили услуги в сфере лесного хозяйства, благоустройства, охраны природы, автотранспорта и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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