10 июня 2024, 14:19

Предприниматели Подмосковья подали более 5 тысяч онлайн-заявок на профвизиты с января

Unsplash
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Подмосковные предприниматели подали более пяти тысяч заявлений при помощи комплексного онлайн-сервиса с января. Он необходим для взаимодействия с органами контроля.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, контрольную деятельность оцифровали в регионе два года назад. Это позволяет бизнесу быстрее и эффективнее работать с органами надзора. Они могут онлайн вести документооборот, получать консультации и подавать заявки на профвизиты.

Сервис регулярно пополняют новыми видами контроля. Так, в конце прошлого года туда добавили услуги в сфере лесного хозяйства, благоустройства, охраны природы, автотранспорта и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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Бизнес Госуслуги
10 июня 2024, 14:19
Новое оборудование для лечения суставов поступило в больницу Лобни
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Артроскопическая стойка поступила в травматолого-ортопедическое отделение Лобненской больницы. Это произошло благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Комплект оборудования для проведения всех видов оперативных вмешательств на суставах поступил в больницу Лобни. Его особенность - в проведении операции через микроразрезы с помощью оптики и специальных инструментов.

«Аппарата такой современной модификации у нас еще не было. За счет того, что лечение сустава осуществляется закрытым способом, уменьшается травматичность, сокращается реабилитационный период, минимизируются болезненные ощущения. Ранее такие пациенты направлялись в специализированные стационары. Самые распространенные операции, которые можно проводить с помощью артроскопической стойки - лечение поврежденного мениска, восстановление связочного аппарата коленного сустава», - поделился врач-травматолог Руслан Салахеев.

Поступление артроскопической стойки в отделение стало возможным в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ее цель - в обеспечении доступности медицинской помощи. Старое медицинское оборудование, находившееся в эксплуатации более 10 лет, обновляют, а необходимое - экспертного класса - закупают. Срок действия программы - четыре года.

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Здравоохранение Больницы Лобня
10 июня 2024, 14:19
Экзамены с демонстрацией результатов будущим работодателям начались в колледже «Подмосковье»
Министерство образования МО
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Серия демонстрационных экзаменов стартовала в колледже «Подмосковье». Ребята проверяют свои навыки, полученные за время обучения.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, испытания проходят на девяти площадках колледжа в мастерских, оснащенных современным профессиональным оборудованием.

Наблюдают за работой студентов независимые эксперты и партнеры-работодатели. Он не только оценивают навыки ребят, но присматривают себе будущих работников.

Подобные испытание позволяют студентам показать свой профессионализм для начала успешной карьеры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Лобня
10 июня 2024, 14:18
Подмосковье заняло 2-е место на Спартакиаде учащихся по баскетболу
Фото – Павел Бизикин, ООО ЦСМ «Снайпер»
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Подмосковные баскетболисты заняли второе место на соревнованиях в рамках летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Подопечные Мирона Лебедева переиграли команды Самарской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Калининградской области и сборную Республики Башкортостан. Уступили только Москве.

В составе подмосковной команды сыграли воспитанники СШОР Химок и Мытищ, спортшколы «Старт» из Раменского, люберецкого «Спартака», баскетбольного клуба «Лобня» и регионального училища олимпийского резерва № 3.

Индивидуальные награды турнира получили Кирилл Григорий (лучший игрок команды) и Макар Иванин (лучший игрок матча).

Турнир по баскетболу проходил с 22 февраля по 10 июня. Финальная часть соревнований состоялась в городе Салават Республики Башкортостан.

Спартакиада учащихся проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Баскетбол
10 июня 2024, 14:17
Более 34 тысяч школьников Подмосковья сдали ОГЭ по географии, информатике и обществознанию
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Более 34 тысяч подмосковных школьников сдали основной государственный экзамен по географии, информатике и обществознанию. Испытания прошли 10 июня в 414 пунктах по всему региону.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, четыре тысяч девятиклассников выбрали географию, 14,2 тысячи - информатику, и 16,1 тысячи - обществознание.

На экзамене по географии учащимся разрешили использовать непрограммируемые калькуляторы, линейки для работы с топографическими картами и географические атласы, по информатике ребята решали задачи на компьютерах без доступа к интернету.

Результаты ГИА станут известны не позднее 25 июня. Те, кто пропустил экзамен по уважительной причине, смогут его сдать 25 и 26 июня или 1 и 2 июля.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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