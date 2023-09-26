Предприниматели Подмосковья подали более 240 заявок на получение грантов для социальных предприятий

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Как рассказала глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, размер грантов составит до 500 тысяч рублей.

«Субъекты малого и среднего предпринимательства Подмосковья, имеющие статус социальных, могут подать заявку на получение грантов до 500 тысяч рублей. На данный момент соцпредприниматели Московской области подали 241 заявку на общую сумму 118 миллионов рублей», - сказала она.

Подать заявку на получение статуса социального предприятия можно через «Госуслуги». Его необходимо подтверждать ежегодно.

Узнать подробнее о поддержке предпринимателей можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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