05 ноября 2024, 15:05

Предприниматели Мытищ стали участниками областной программы наставничества

Unsplash
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Курс обучения для бизнесменов  стартовал в Подмосковье. Программа реализуется областным центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В течение трех недель индивидуальные предприниматели и владельцы обществ с ограниченной ответственностью под руководством опытных наставников будут получать знания по различным аспектам бизнеса и разрабатывать свои проекты.

На вебинаре Светланы Палий по управленческому учету участники проекта узнали о принципах работы финансовой системы, познакомились с разными видами отчетности. Руслан Бабаев раскрыл предпринимателям секреты успешных переговоров и продаж. Дмитрий Мун рассказал, как привлечь инвестиции в свой бизнес. По окончании занятий бизнесменов ждет тренинг с экспертами, где они будут разбирать свои проекты.

Слушатели курса рассказали, что занятия с наставниками стали для них очень полезными, помогли выявить сильные и слабые стороны бизнеса и избавиться от внутренних страхов.

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Мытищи Бизнес Образование
05 ноября 2024, 14:13
Плановые отключения электричества пройдут в Мытищах 6 ноября
Unsplash
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Компания «Россети Московский регион» проведет плановые работы по повышению надежности электроснабжения в Мытищах 6 ноября. На этом фоне в нескольких населенных пунктах округа временно отключат электричество. Об этом сообщили в министерстве энергетики региона.

Плановые отключения электричества пройдут в деревнях Еремино, Красная Горка, Новосельцево, Семкино, Капустино, Аббакумово и Сумароково, а также в поселке Птицефабрики.

В деревнях Еремино, Красная Горка и Новосельцево отключение продлится до двух часов в промежутке с 08:00 до 17:00. В других населенных пунктах - с 12:00 до 14:00.

Работы проводятся для повышения качества и надежности электроснабжения, чтобы избежать аварийных отключений. Подробную информацию можно найти на сайте компании в разделе «Плановые отключения» или по телефону 8 (800) 220-0-220.

Мытищи Электричество
05 ноября 2024, 12:45
Лучших председателей советов жилых домов Подмосковья определят в ноябре
Министерство ЖКХ Московской области
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Прием заявок на конкурс «Лучший председатель совета МКД Московской области» завершится 25 ноября. Участником может стать любой председатель совета многоквартирного дома в Подмосковье, который зарегистрируется на официальном сайте.

Конкурс пройдет в два этапа. С 1 по 25 ноября будет осуществляться прием заявок и отбор 10 финалистов. Затем, с 25 по 30 ноября, среди финалистов определят призовые места в зависимости от результатов первого этапа.

Общий призовой фонд составляет миллион рублей, который будет распределен следующим образом. Так, за первое место предусмотрено 150 тысяч рублей, за второе - 100 тысяч, а за третье - 70 тысяч рублей. Кроме того, специальный приз составит 40 тысяч рублей.

Для подтверждения статуса председателя совета необходимо приложить к заявке копию протокола общего собрания собственников. Также следует изложить результаты работы совета многоквартирного дома и прикрепить фотографии или видеоматериалы, подтверждающие проведение работ, на сайте конкурса.

конкурсы
05 ноября 2024, 11:30
Более 500 человек посетили фольклорный фестиваль в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Второй фестиваль молодежи и студентов «Pro традиции. Точка роста» состоялся во Дворце культуры «Октябрь». Его приурочили к отмечавшемуся в России 4 ноября Дню народного единства.

Мероприятия проходили на трех площадках, которые назывались «Pro движение», «Pro традиции» и «Pro поем». Московские специалисты организовали несколько мастер-классов для студентов из колледжей городского округа. Молодые люди узнали о народных играх, а также познакомились с русскими свадебными обрядами.

Для гостей фестиваля устроили чаепитие в традициях Подольского уезда. А изюминкой праздника стали демонстрация одежды русских крестьянок «Наряд на Казанскую» и фольклорный спектакль.

«Традиции - это точка опоры для подрастающего поколения», - подчеркнула методист центра традиционной русской культуры «Истоки» Татьяна Карлова, принимавшая участие в организации фестиваля.

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Подольск Молодежь Фестивали
05 ноября 2024, 11:07
Росреестр Подмосковья провел семинар о рынке недвижимости
Unsplash
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Росреестр Подмосковья провел семинар для повышения качества кадастровых работ и оказания методической помощи инженерам, готовящим межевые и технические планы для учета и регистрации недвижимости в Московской области. С участниками разобрали типичные ошибки и особенности подготовки планов для учетно-регистрационных действий на региональном уровне.

На встрече представители Управления обсудили последние изменения в земельном законодательстве, новые подходы в кадастровых услугах, а также вопросы подготовки документов для учета объектов. Особое внимание уделили применению единых стандартов, что помогает улучшить качество работ и снизить число приостановлений регистраций.

Заместитель начальника отдела учета и регистрации Юлия Миронова отметила, что регулярные семинары и консультации помогают кадастровым инженерам повышать качество услуг и упрощают оформление недвижимости для граждан.

Кадастровый инженер Николай Субботин добавил, что подобные семинары - действенный способ взаимодействия с Росреестром, способствующий развитию и улучшению качества госуслуг для защиты интересов граждан».

Подольск Молодежь Фестивали

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