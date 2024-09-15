Предприниматели из ТПП посетили Дмитровский рыбохозяйственный институт

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, расположенный в поселке Рыбное, готовит специалистов по обслуживанию холодильно-компрессорных и теплонасосных установок, технологов пищевых продуктов, экономистов, бухгалтеров, рыбоводов, экологов. Члены торгово-промышленной палаты осмотрели кабинеты и лаборатории института, посетили занятия. Они побеседовали со студентами и преподавателями, а также обменялись контактами.

По словам директора института Анны Солоненко, учебное заведение заинтересовано в том, чтобы заключать целевые договоры с предприятиями по трудоустройству выпускников и договоры на проведение практики.

«Встреча стала очень познавательной и информативной, в институте отличная подготовительная база. Его выпускники становятся высококлассными специалистами. Это как раз то, что сейчас так необходимо для успешного развития экономики Дмитровского округа», - сказал Александр Терентьев.

Предприниматели посетили и научный центр по генетике и селекции рыб «Селекцентр». Им показали, как разводят осетров и карпов, как устроен и работает инкубатор. Директор Александр Кочетов рассказал гостям о нюансах рыбного бизнеса, сотрудничестве с другими регионами, а также о своем опыте получения государственной поддержки.

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