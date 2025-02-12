Предприниматели из Домодедова примут участие в оформлении города ко Дню Победы

На встрече представителям бизнеса предложили поучаствовать в праздничном оформлении округа ко Дню Победы: украсить в едином патриотическом стиле фасады зданий и прилегающие территории. Кроме того, с участниками бизнес-сообщества обсудили организацию субботников.

«Впереди великий праздник и мы хотели бы, чтобы наш округ встретил его красивым, с тематическими украшениями. Среди сотрудников тоже важно провести приуроченные к празднику мероприятия, почтить память воевавших, чтобы сплотить коллектив вокруг большой Победы. Напомнить, что мы никому не дадим переписать нашу историю: Великую Отечественную войну выиграл советский народ ценою жизней 26,6 миллионов человек», - отметила Евгения Хрусталева.