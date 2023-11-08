Предпринимателей пригласили представить свои товары на форуме «Мой бизнес. 100% Подмосковье»
Предприниматели из Московской области смогут представить свои товары и услуги на форуме «Мой бизнес. 100% Подмосковье». Мероприятие пройдет 24 и 25 ноября в российской столице на территории ТЦ «Афимолл Сити».
Отметим, что организаторы форума также позаботились о посетителях с детьми. Для юных гостей оборудуют детскую зону и проведут серию мастер-классов. Участие в мероприятии бесплатно. Зарегистрироваться можно до 25 ноября на сайте.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Во время форума предприниматели смогут рассказать целевой аудитории о своих компаниях, найти инвесторов и получить практический опыт на лекциях, которые проведут профессиональные спикеры. Кроме того, они смогут узнать о мерах государственной поддержки.
Откроет форум заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Спикерами выступят известные предприниматели и эксперты, которые поделятся опытом.